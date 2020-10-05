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18:13 (мск), источник: РБК

Минприроды исключило одну из возможных причин загрязнения на Камчатке

Предварительные анализы не выявили в районах гибели животных на Камчатке следов техногенных загрязнений. Расширенный анализ будет готов к 8 октября, сейчас пробы проверяют на наличие природных ядов от водорослей.

Источник: РИА "Новости"

Изменение цвета воды и массовая гибель животных на Камчатке с большой вероятностью не связаны с причинами «техногенного характера», заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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Заявление было сделано на совещании в режиме видеосвязи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, а также с представителями Росприроднадзора, Росгидромета, РАН и другими профильными специалистами. Видеозапись поступила в РБК.

По словам Кобылкина, все анализы свидетельствуют, что превышения концентрации вредных веществ, которые сопровождают разливы нефтепродуктов, не зафиксировано.

«Рассматриваются две версии: одна техногенная, вторая — природный фактор. Ни на одну из них мы не можем положить сегодня стрелку весов, но очень четко и понятно сам факт того, что произошло. Из предварительных анализов, которые мы провели, мы не нашли никакой нефти и производных нефтепродуктов во взятых анализах», — сказал министр.

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«Почему погибли гидробионты, для нас пока загадка. Безусловно, как нормальный человек и как министр, я в первую очередь запросил нашу науку, в частности академика Адрианова, лучшего специалиста по Дальнему Востоку у нас нет. Что касается природы, такие явления уже фиксировались не только на территории Российской Федерации, но и неоднократно — в Японии. Это так называемое многократное увеличение токсинов у микроводорослей в этот период времени, которые могут совпасть со штормовыми явлениями», — добавил Кобылкин и пояснил, что в результате происходит снижение уровня кислорода для живых организмов.

Вице-президент РАН Андрей Адрианов на совещании заявил, что в Москве проведут анализ прибывших с Камчатки проб на присутствие токсинов природного происхождения. По его словам, в районе Камчатки, где произошла катастрофа, самый высокий показатель уровня токсинов, которые производят водоросли. «Эти вещества имеют нейропаралитическое действие на теплокровных животных. Также во время массового развития микроводорослей резко снижается количество кислорода в слоях воды, и это могло вызывать массовую гибель гидробионтов», — отметил академик.

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Жители Камчатки начали сообщать о гибели морской фауны в конце сентября: в районе Халактырского пляжа недалеко от столицы региона на берег выбросились сотни животных, а вода изменила цвет. Побывавшие в воде люди заявляли о жжении в глазах, признаках отравления. Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщил, что эксперты фонда провели оценку ситуации на месте происшествия, которая усиливает предположения о загрязнении прибрежной акватории Тихого океана высокотоксичными веществами с высокой растворимостью, поскольку погибли и донные организмы. Материалы переданы в Москву, делом занялся центральный аппарат Следственного комитета.

Владислав Гордеев

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