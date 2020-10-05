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19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Милиция Киргизии жестко разогнала штурмующих Белый дом людей

Милиция Киргизии пресекла попытки протестующих в центре Бишкека штурмовать Белый дом. Беспорядки жестко разогнали с применением спецтехники, сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2020

Беспорядки, вспыхнувшие после парламентских выборов 4 октября, подавляются с помощью резиновых пуль, слезоточивого газа и светошумовых гранат. В данный момент недовольных оттеснили с площади, на которой находится резиденция президента и правительства, на прилегающие улицы.

Как сообщает с места событий «Sputnik Кыргызстан» в Telegram-канале, отдельные столкновения протестующих и силовиков продолжаются, причем правоохранители уже кидают в людей камни.

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Есть пострадавшие с обеих сторон, их число пока неизвестно. Среди них оказался один из лидеров оппозиционной партии «Ата Мекен» и действующий депутат Жанар Акаев, он получил пулю или осколок в ногу.

Волнения в Киргизии начались утром в понедельник, 5 октября. Сразу 11 из 12 партий, участвовавших в парламентских выборах, отказались признавать предварительные результаты голосования и подписали соответствующее заявление. К вечеру тысячи недовольных в Бишкеке собрались штурмовать Белый дом, кидали в него камни и трясли запертые ворота. Власти страны пока официально не комментировали происходящее.

На 120 мест в новом составе парламента Киргизии претендовали 16 партий. По предварительным итогам, избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Они вынуждены объединиться в коалицию, поскольку конституционного большинства не получил никто. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.

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