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20:54 (мск), источник: Известия

Верховный суд признал законным лишение полномочий судьи Хахалевой из Краснодара

Верховный суд России оставил без изменения решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о досрочном прекращении полномочий краснодарской судьи Елены Хахалевой. Об этом в понедельник, 5 октября, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Источник: РИА "Новости"

«В удовлетворении жалобы Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказать», — процитировал вердикт судьи корреспондент издания.

Также было отказано в удовлетворении ходатайства адвоката экс-судьи Людмилы Александровой о приостановке производства по делу до результатов следственной проверки. Представитель ответчика и судебная коллегия посчитали, что проверка следственных органов никак не воспрепятствует рассмотрению жалобы на решение ВККС.

Сама Хахалева в судебном заседании не присутствовала. Адвокат уточнила, что в данный момент экс-судья находится на стационарном лечении.

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Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно лишила Хахалеву полномочий в июле. Причиной послужил установленный ВККС факт, что бывшая судья 128 раз без уважительных причин прогуляла работу, а также практически не участвовала в рассмотрении дел в 2017 и 2018 годах.

В июле 2017 года Елена Хахалева впервые привлекла к себе внимание СМИ. Тогда адвокат Сергей Жорин сообщил в соцсетях, что судья потратила на свадьбу своей дочери около $2 млн.

В то же время в СМИ появилась информация о возможной связи женщины с криминальным миром.

Позднее были обнародованы сведения об отсутствии у Хахалевой юридического образования. Она якобы училась в Абхазском гоcyнивepситeте, а затем пеpeвелась в сухумский филиал ТГУ, который oкончилa в 1991 году. При этом ректор абхазского университета Алико Гвамария утверждает, что никаких документов, подтверждающих учебу Хахалевой в абхазском университете, обнаружить не удалось.

Пленум Верховного суда России вывел из состава президиума Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву осенью 2018 года, а летом 2019 года ее отстранили от судебных процессов. Отмечалось, что в дальнейшем она будет заниматься научно-консультационной работой.

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