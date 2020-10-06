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01:39 (мск), источник: BFM.ru

Из-за чего школьники начали терять сознание на линейке в Великих Луках?

Всего госпитализировали 13 детей. По данным местных властей, трое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Какие версии называются в качестве предварительных?

Торжественное мероприятие в школе в городе Великие Луки проходило по случаю присвоения школе имени пограничника Антона Злобина. Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста, всего госпитализировали 13 школьников. Позднее о состоянии здоровья пострадавших отчиталась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

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«Состояние всех детей удовлетворительное. Две девочки сегодня были госпитализированы сразу в реанимационное отделение, поскольку у одной девочки началась рвота, а вторая чувствовала более сложное недомогание по сравнению со всеми остальными. В настоящий момент ничего не угрожает, состояние не ухудшается. Напротив, сегодня мы видим, что динамика абсолютно положительная. Все те признаки, которые беспокоили детей, — головокружение, головная боль — прошли. Ребята сейчас находятся под наблюдением медицинского персонала».

По данным издания «Псковская лента новостей», директор школы № 7 в Великих Луках Наталья Демиховская заявила, что дети могли почувствовать себя плохо из-за теплового удара. «Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Однако в Великих Луках было 13−18 градусов тепла», — сказала она.

Еще одну версию — отравление хлором в воде — опроверг главный инженер Горводоканала Николай Гордеев, пишет «МК в Пскове». По его словам, гиперхлорирование воды просто невозможно, потому что предприятие уже шесть лет использует совершенно другую технологию обеззараживания.

О том, какие еще варианты причин отравления детей обсуждают местные жители, Business FM рассказала главный редактор Псковского агентства информации Алена Комарова.

Это якобы некачественное питание в школе и удушье от масок. Упоминают также влияние дезинфицирующих средств после обработки школы. Также есть версия, что школьники нанюхались какого-то газа. Все эти версии неофициальные, а официальных версий до сих пор нет.

Местная прокуратура начала проверку. Губернатор области заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

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