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20:35 (мск), источник: РБК

Экс-руководителя заподозрили в продаже секретов госкомпании за ₽400 млн

Бывшего высокопоставленного руководителя одной из госкомпаний в сфере топливно-энергетического комплекса задержали за попытку продать коммерческие секреты за 400 млн руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета (СК), при этом ни имя задержанного, ни название компании не упоминаются.

Источник: РИА "Новости"

«Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника. По оценке специалистов, затраты на данные разработки составили более 2 млрд руб.», — говорится в сообщении СК.

Часть материалов бывший топ-менеджер предложил приобрести своему знакомому предпринимателю за 400 млн руб., отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 183 УК — незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

В операции кроме следователей СК участвовали сотрудники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Задержание было произведено с поличным во время передачи конструкторской документации и получения вознаграждения за нее.

В августе было возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Ему вменяли ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело связано с хищением средств предприятия во время, когда Михаил Воеводин возглавлял ВСМПО.

В июле 2020 года Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в присвоении и растрате 2 млрд руб. бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Одновременно с этим суд признал бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую виновной в пособничестве.

До этого СК объявил о задержании бывших сотрудников кредитного управления московского банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлии Финкельштейн. Всем троим предъявлено обвинение в хищении не менее 12,9 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в крупном размере организованной группой с использованием служебного положения).

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