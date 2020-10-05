20:35 (мск), источник: РБК
Экс-руководителя заподозрили в продаже секретов госкомпании за ₽400 млн
Бывшего высокопоставленного руководителя одной из госкомпаний в сфере
«Бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ
Часть материалов бывший
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 183 УК — незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.
В операции кроме следователей СК участвовали сотрудники управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Задержание было произведено с поличным во время передачи конструкторской документации и получения вознаграждения за нее.
В августе было возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина. Ему вменяли ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело связано с хищением средств предприятия во время, когда Михаил Воеводин возглавлял ВСМПО.
В июле 2020 года Дорогомиловский суд Москвы признал виновным в присвоении и растрате 2 млрд руб. бывшего
До этого СК объявил о задержании бывших сотрудников кредитного управления московского банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлии Финкельштейн. Всем троим предъявлено обвинение в хищении не менее 12,9 млрд руб. по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в крупном размере организованной группой с использованием служебного положения).