Площадь пожаров в Калифорнии вдвое превысила рекорд 2018 года

Тем самым площадь возгораний уже более чем вдвое превышает показатель 2018 года, который до сих пор был рекордным, — тогда площадь пожаров составила 1,7 млн акров (690 тыс. га).
С начала года в Калифорнии было зафиксировано 8,3 тыс. лесных пожаров, 31 человек погиб, около 8,7 тыс. домов и других строений сгорело. «Отметка в 4 млн — это непостижимо. Это не укладывается в голове, и от этого перехватывает дыхание. И эта цифра будет расти», — прокомментировал эти данные пресс-секретарь Cal Fire Скотт Маклин. Октябрь наряду с сентябрем считается в штате одним из самых опасных месяцев с точки зрения лесных пожаров.