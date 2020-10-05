Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки к Международному дню мира
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
21:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Площадь пожаров в Калифорнии вдвое превысила рекорд 2018 года

К воскресенью площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила 4 млн акров (1,6 млн га), такие данные опубликовало калифорнийское управление по защите лесов и борьбе с пожарами (Cal Fire).

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Тем самым площадь возгораний уже более чем вдвое превышает показатель 2018 года, который до сих пор был рекордным, — тогда площадь пожаров составила 1,7 млн акров (690 тыс. га).

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

С начала года в Калифорнии было зафиксировано 8,3 тыс. лесных пожаров, 31 человек погиб, около 8,7 тыс. домов и других строений сгорело. «Отметка в 4 млн — это непостижимо. Это не укладывается в голове, и от этого перехватывает дыхание. И эта цифра будет расти», — прокомментировал эти данные пресс-секретарь Cal Fire Скотт Маклин. Октябрь наряду с сентябрем считается в штате одним из самых опасных месяцев с точки зрения лесных пожаров.

Яна Рождественская

 Собянин назвал условие возвращения строгого карантина
«Пока мама горела заживо, вы молчали» - реакция на ЧП в Нижнем
Путин назвал несерьезными разговоры о полном закрытии школ
Верховный суд отказал Хахалевой в восстановлении статуса судьи
Экс-руководителя обвинили в продаже секретов компании за 400 млн
Опубликованы переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска»
В море нашли череп неизвестного существа (фото)
Рамзан Кадыров открыл новую дорогу за рулем «Волги»
Милиция Киргизии жестко разогнала штурмующих Белый дом людей
Здоровье
11 удивительных фактов о кофе Напиток, который определенно входит в число самых популярных на планете, давно является предметом пристального изучения.
Горячие темы на Авто
3 октября 593
Какой дом лучше? 535
За державу обидно 221
Пятница, сирена воет МЧС балуется.))) 177
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Американская королева – 3 465
Реакция родителей на результаты экзамена 195
Где найти эту *** работу с нормальным графиком 141
Давненько я не брал в руки шашек, вернее крючок и спицы 70
Леди
37-летняя Светлана Лобода с новой стрижкой разочаровала фанатов Певица кардинально сменила имидж.
Новости партнеров
ЧП в Крыму: корабль НАТО атаковал российские C-400
Врачи подтвердили, что привычка пить воду оказалась практически бесполезной
Подкладывание лука в носки на ночь: в чем суть этого метода лечения
Стало известно, кто убил Захарченко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь