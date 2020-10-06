12:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Следственный комитет заинтересовался отравлением школьников
В Великих Луках прямо с линейки госпитализировали 13 детей.
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин отправил криминалистов в Великие Луки (Псковская область), где отравились 13 школьников. Две девочки попали в реанимацию — у одной была сильная рвота. Сейчас, как заявила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, динамика у всех школьников положительная, однако они останутся под наблюдением, пока не придут результаты их анализов. Дело на свой личный контроль взял губернатор Михаил Ведерников.
Вчера вечером на сайте СКР появилось сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Псковскую область криминалистов центрального аппарата «для оказания практической помощи и установления всех обстоятельств случившегося».
Как сообщает администрация Псковской области, госпитализированы были 13 человек — ученики 6-го, 8-го и 11-го классов.
Позднее на ситуацию отреагировал глава Псковской области Михаил Ведерников: в Instagram он заявил, что взял инцидент на личный контроль. Он также попросил всех, кто знает,
Основными симптомами у детей были головная боль и головокружение. При этом в сети появлялись различные предположения, в том числе, что дети могли отравиться
В псковском правительстве говорят, что, по пока неподтвержденной информации, наркотические вещества найдены не были. К тому же дети из разных классов и разных возрастов едва ли могли вместе
Помимо личного контроля губернатора инцидентом занялись представители регионального Следственного комитета. Пока проводится доследственная проверка. В результате будет дана «оценка действиям ответственных за безопасность
Пока результаты анализов несовершеннолетних не готовы. Когда они поступят, то их отправят в Псков для перепроверки, сообщила Емельянова.
Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг сообщил «Ъ», что в регионе ранее не было подобных инцидентов. «Помню только, что было пару отравлений
Олег Дилимбетов,