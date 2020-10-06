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12:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Следственный комитет заинтересовался отравлением школьников

В Великих Луках прямо с линейки госпитализировали 13 детей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин отправил криминалистов в Великие Луки (Псковская область), где отравились 13 школьников. Две девочки попали в реанимацию — у одной была сильная рвота. Сейчас, как заявила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, динамика у всех школьников положительная, однако они останутся под наблюдением, пока не придут результаты их анализов. Дело на свой личный контроль взял губернатор Михаил Ведерников.

Вчера вечером на сайте СКР появилось сообщение о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Псковскую область криминалистов центрального аппарата «для оказания практической помощи и установления всех обстоятельств случившегося».

Напомним, что 13 школьников отравились утром 5 октября — прямо на торжественной линейке по случаю присвоения школе № 7 Великих Лук имени Антона Злобина (уроженец города, начальник пограничной заставы, погиб в 1995 году на таджикско-афганской границе).

Как сообщает администрация Псковской области, госпитализированы были 13 человек — ученики 6-го, 8-го и 11-го классов.

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Позднее на ситуацию отреагировал глава Псковской области Михаил Ведерников: в Instagram он заявил, что взял инцидент на личный контроль. Он также попросил всех, кто знает, из-за чего у детей случилось недомогание, написать ему лично, пообещав конфиденциальность. В правительстве Псковской области, ссылаясь на первого заместителя губернатора Веру Емельянову, утверждают, что 10 детей уже в порядке и даже гуляют по палате. При этом две девочки были госпитализированы сразу в реанимацию, так как у одной из них была рвота, а у второй слишком сильное недомогание. В состоянии средней степени тяжести пока остаются три ребенка, но у них наблюдается положительная динамика.

Основными симптомами у детей были головная боль и головокружение. При этом в сети появлялись различные предположения, в том числе, что дети могли отравиться какими-то наркотическими веществами или получить солнечный удар (последнее предположение высказала директор школы).

В псковском правительстве говорят, что, по пока неподтвержденной информации, наркотические вещества найдены не были. К тому же дети из разных классов и разных возрастов едва ли могли вместе что-то употребить. На момент происшествия в Великих Луках было лишь 18 градусов тепла, поэтому версия с солнечным ударом тоже отпадает. Дети также не успели поесть в школе, отмечают в правительстве области.

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Помимо личного контроля губернатора инцидентом занялись представители регионального Следственного комитета. Пока проводится доследственная проверка. В результате будет дана «оценка действиям ответственных за безопасность учебно-воспитательного процесса».

Пока результаты анализов несовершеннолетних не готовы. Когда они поступят, то их отправят в Псков для перепроверки, сообщила Емельянова.

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг сообщил «Ъ», что в регионе ранее не было подобных инцидентов. «Помню только, что было пару отравлений из-за некачественного питания, но тогда у школьников были и классические симптомы. Тут же ситуация непонятная», — сказал он «Ъ».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

13 школьников потеряли сознание на линейке в Великих Луках
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09:42 (мск)© Ньюстюб
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