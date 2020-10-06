Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах

«Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция. Кроме того, разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе, как магнит, притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур», — цитирует слова Нарышкина пресс-служба СВР.
Глава СВР добавил, что в регион направляются боевики из запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра», «Фиркат Хамза», «Султан Мурад», а также из экстремистских курдских группировок. На чьей стороне выступают боевики и кто оплачивает их услуги, Сергей Нарышкин не уточнил.
Нарышкин также предостерег об опасности вовлечения в конфликт боевиков. «Нас, однако, не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию», — уточнил он.
Ранее об участии наемников в конфликте в Нагорном Карабахе уже заявляли Париж, Ереван и Москва. По информации МИД России, в зону боевых действий были переброшены боевики из Сирии и Ливии. 5 сентября, СМИ со ссылкой на сирийскую оппозицию сообщили, что в регионе уже убиты 93 сирийский наемника и отправлены еще 430. По данным СМИ, наемники перебрасываются в регион через Турцию.