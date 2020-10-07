06:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Деньги Росимущества разложили по полкам
Вынесен приговор обналичившему похищенное чиновниками.
Как стало известно «Ъ», четыре года колонии получил бизнесмен Андрей Южаков, организатор крупной обнальной площадки. По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная группа во главе с бывшим заместителем главы Росимущества Еленой Паткиной, похитившая со счетов своего ведомства более 154 млн руб. Судебный процесс над чиновницей и ее четырьмя предполагаемыми сообщниками проходит сейчас в Мещанском райсуде Москвы.
Савеловский райсуд Москвы признал полностью доказанной виновность бизнесмена Андрея Южакова в инкриминированном ему преступлении — незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Как сообщила «Ъ»
Впрочем, большую часть своего срока Андрей Южаков уже отбыл во время предварительного следствия и суда: под домашним арестом он находился с декабря 2016 года по сентябрь 2019-го.
Уголовное дело, фигурантом которого являлся Южаков, следственный департамент МВД возбудил в ноябре 2016 года по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Еще через месяц были задержаны трое гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков. Всех их по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест.
Первым признательные показания дал бизнесмен Дмитрий Рапопорт, просивший рассмотреть его дело в особом порядке. Впрочем,
В июне 2019 года реальный срок — три с половиной года колонии общего режима — получил лишь предприниматель Станислав Курицкий. Его подельники Елена Попова и Дмитрий Рапопорт отделались условным наказанием, а вот решение в отношении предполагаемого организатора криминальной схемы Андрея Южакова суд тогда принять не смог
Новый процесс над Андреем Южаковым длился ровно год. Вполне возможно, что, вынося подсудимому Южакову приговор (ему грозило до семи лет), суд учел и его первоначальные признательные показания, благодаря которым удалось выявить еще одно преступление коррупционной направленности.
В частности, как уже рассказывал «Ъ», Южаков дал показания о том, что помимо коммерсантов услугами его фирм пользовались и чиновники. Среди них оказались некоторые сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014-го по 2017 год возглавляла 53-летняя Елена Паткина. 1 июня 2017 года она была назначена заместителем главы Росимущества, где курировала вопросы земельных отношений.
. Уголовное дело в отношении чиновницы следственный департамент МВД возбудил в августе 2017 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое позже переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Помимо Елены Паткиной его фигурантами являются бывшие бухгалтеры управления Росимущества по Московской области Наталья Нугаева и Марина Чичерина. Именно их подписи стояли на изъятых во время обысков у Андрея Южакова документах о перечислении денег на счета его фирм. Кроме них обвинения предъявлены неким Алексею Адамову, Вячеславу Захарову и Федору Шумкину.
Из всех задержанных на сотрудничество со следствием пошла лишь Нугаева, дело которой в апреле 2019 года Тушинский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке, приговорив ее к трем с половиной годам лишения свободы.
Впоследствии именно благодаря показаниям Натальи Нугаевой следствию удалось не только выяснить схему хищений, но и установить ее организатора, которым оказалась высокопоставленная чиновница Росимущества Елена Паткина. Как следует из материалов дела, Наталья Нугаева якобы лично передавала Елене Паткиной похищенные деньги.
На обнальную площадку выводились средства с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и пр. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли бесхозными. В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.
Паткину по ходатайству следователя Тверской райсуд Москвы арестовал 11 декабря 2017 года. Расследование этого дела было завершено летом прошлого года. В июле 2019 года к его рассмотрению приступил Тушинский райсуд, но практически сразу же пришел к выводу о том, что нарушена подсудность. В итоге дело направили в Мещанский райсуд, где оно слушается уже год.
Адвокат Андрея Южакова Андрей Романенков подтвердил «Ъ», что в материалах дела Паткиной есть показания его подзащитного о том, что услугами возглавляемых им фирм, возможно, пользовались и чиновники Росимущества по Московской области. Вместе с тем защитник выразил уверенность, что суд до конца так и не разобрался во вмененном его клиенту деянии.
Андрей Южаков действительно управлял несколькими компаниями, и часть их вела реальную деятельность, платила налоги. К остальным же он не имел никакого отношения. Однако суд
почему-товсе фирмы счел фиктивными, собрав в общую кучу прошедшие через них средства.
По словам защитника, он намерен обжаловать как сам приговор, так и неправильно рассчитанное судом уже отбытое Андреем Южаковым время под домашним арестом. «Фактически он отсидел уже почти три года, а у судьи получилось лишь два с небольшим», — отметил Андрей Романенков.
Олег Рубникович