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11:48 (мск), источник: РИА Новости

Жена сообщила об ухудшении состояния заболевшего COVID-19 Порошенко

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Состояние заразившегося коронавирусом экс-президента Украины Петра Порошенко ухудшилось, сообщила его жена Марина Порошенко.

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Источник: РИА Новости

Порошенко 29 сентября заявил, что заразился коронавирусом. Его жена 3 октября сообщила, что экс-президента госпитализировали, у него двустороннее воспаление легких.

«Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. И даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, промониторить, как протекает болезнь», — сказала Марина Порошенко в интервью журналисту Янине Соколовой.

По ее словам, их заразившаяся коронавирусом дочь переносит болезнь легче.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 239 337 случаев COVID-19, скончались 4597 человек, 105 970 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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