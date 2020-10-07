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15:05 (мск), источник: Daily Storm

В Рязанской области начались взрывы на военных складах

Информации о погибших или пострадавших нет, людей эвакуируют в радиусе 50 километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Рязанской области произошел пожар на территории бывшей воинской части. По предварительной версии, речь идет о военных складах в Скопинском районе. Местные жители сообщают о взрывах. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

«Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет. Из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок Кузьминка в трех километрах от полигона, где проживает 25 человек», — сообщил источник «Интерфакса».

Минобороны заявило, что взрывы на военных складах боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам, а огонь на склад боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы: «Пострадавших нет, отдельные взрывы продолжаются, идет тушение. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Интернет-издание Readovka отмечает, что возгорание произошло в селе Шелемишево на территории ликвидированной военной части. Там, по предварительным данным, могли сохраниться списанные боеприпасы, которые «планировали вывезти».

Telegram-канал «112» также сообщает, что пожар произошел на складах расформированной ракетно-артиллерийской части в поселке Шелемишево. Эвакуируют людей в радиусе 50 километров.

В августе 2019 года на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов. Жертвой происшествия стал один человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Минобороны назвало причиной ЧП человеческий фактор. 9 августа произошел второй пожар, вызванный попаданием молнии в снаряд.

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