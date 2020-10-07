15:05 (мск), источник: Daily Storm
В Рязанской области начались взрывы на военных складах
Информации о погибших или пострадавших нет, людей эвакуируют в радиусе 50 километров.
В Рязанской области произошел пожар на территории бывшей воинской части. По предварительной версии, речь идет о военных складах в Скопинском районе. Местные жители сообщают о взрывах. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
«Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет.
Минобороны заявило, что взрывы на военных складах боеприпасов не угрожают соседним населенным пунктам, а огонь на склад боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы: «Пострадавших нет, отдельные взрывы продолжаются, идет тушение. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы».
В августе 2019 года на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов. Жертвой происшествия стал один человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Минобороны назвало причиной ЧП человеческий фактор. 9 августа произошел второй пожар, вызванный попаданием молнии в снаряд.