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16:37 (мск), источник: Ведомости

Под Рязанью из-за взрывов эвакуировали 10 деревень и перекрыли трассу

Из-за взрывов снарядов на военном складе Западного военного округа (ЗВО) у поселка Желтухино в Скопинском районе Рязанской области эвакуировали 10 деревень, сообщает пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

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«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — говорится в сообщении. К ликвидации привлечены 40 человек и 14 единиц техники из состава сил МЧС, в район чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд, приведен в готовность пожарный самолет Ил-76.

Как сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ЗВО, от округа в тушении пожара задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 70 военнослужащих. «В готовности к вылету в район возгорания находится 3 вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5», — говорится в сообщении.

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На место инцидента вылетела комиссия во главе с заместителем командующего округом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию, пожар со склада под поселком Желтухино уже перекинулся на соседнее село Кузьминка-2, которое было эвакуировано первым. По данным агентства, также перекрыта федеральная трасса «Каспий», а источники сообщили агентству о повреждениях боеприпасами десятков домов. Свидетели сообщают о взрывах снарядов каждые 10 секунд.

О пожаре и взрывах на базе хранения снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области стало известно днем 7 октября. Как сообщили в Минобороны, предварительной причиной пожара стало горение травы поблизости. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Военные заверили, что пострадавших в результате инцидента нет, личный состав и военнослужащие со склада эвакуированы.

По словам источника в Минобороны, на территории этой воинской части по-прежнему продолжало храниться большое количество боеприпасов с истекшим сроком годности.

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В Рязанской области эвакуируют людей из-за взрывов на полигоне
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15:57 (мск)© Ньюстюб
 Под Рязанью из-за взрывов эвакуировали 10 деревень и перекрыли трассу
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