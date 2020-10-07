Под Рязанью из-за взрывов эвакуировали 10 деревень и перекрыли трассу

16:37 (мск), источник: Ведомости
«Проводится эвакуация жителей из более 10 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км», — говорится в сообщении. К ликвидации привлечены 40 человек и 14 единиц техники из состава сил МЧС, в район чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд, приведен в готовность пожарный самолет Ил-76.
Как сообщили «Ведомостям» в
На место инцидента вылетела комиссия во главе с заместителем командующего округом.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию, пожар со склада под поселком Желтухино уже перекинулся на соседнее село Кузьминка-2, которое было эвакуировано первым. По данным агентства, также перекрыта федеральная трасса «Каспий», а источники сообщили агентству о повреждениях боеприпасами десятков домов. Свидетели сообщают о взрывах снарядов каждые 10 секунд.
О пожаре и взрывах на базе хранения снарядов на территории у поселка Желтухино в Рязанской области стало известно днем 7 октября. Как сообщили в Минобороны, предварительной причиной пожара стало горение травы поблизости. «Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов», — сообщили в ведомстве. Военные заверили, что пострадавших в результате инцидента нет, личный состав и военнослужащие со склада эвакуированы.
По словам источника в Минобороны, на территории этой воинской части