Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 октябряВ этот день была основана старейшая авиакомпания, были сделаны первые снимки обратной стороны Луны и первые 100 женщин были приняты в Оксфорд
Фоторепортажи
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыта причина катастрофы Ан-26 на Украине

Расследование авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, выявило наличие грубых нарушений в организации полетов. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Источник: AFP 2020

Он рассказал, что посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех подкомиссий по расследованию авиакатастрофы — авиационной, летной и технической.

«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — раскрыл вероятную причину авиакатастрофы Уруский.

Правительственная комиссия в настоящее время продолжает расследование. Собственное служебное расследование планирует завершить 12 октября также министерство обороны Украины. Его материалы будут переданы в военные комиссариаты. После 15 октября планируется начать выплачивать компенсаций семьям погибших.

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился под Чугуевым 25 сентября во время учебного полета на расстоянии двух километров от аэропорта. На его борту находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего 27 человек, 26 из них погибли.

Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще две возможные версии — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание.

 Российскую семью выселили из квартиры и обязали платить за нее ипотеку 17 лет
В центре Степанакерта прогремела серия взрывов
Под Рязанью из-за взрывов эвакуировали 10 деревень
Тихановскую объявили в розыск в России
Врач назвала способ не допустить тяжелого развития COVID-19
Путин рассказал об отношениях с семьей
Ученые нашли нового динозавра, похожего на гигантского попугая
Жена Порошенко сообщила об ухудшении состояния его здоровья
Анатолий Чубайс заразился коронавирусом
Горячие темы на Авто
Ещё раз выступлю-- 293
Мысли вслух. 268
Куда делись египтяне? 265
День Рождения Президента. 224
Кино
Актер сериала «Кухня» перенес коронавирус в тяжелой форме Михаил Тарабукин рассказал, что из-за болезни потерял вес
Новости партнеров
81-летняя Эдита Пьеха показала себя без парика и макияжа
Отравление Навального: назван виновный
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Советский биолог 90 лет назад скрестил обезьяну с человеком
Дети
Врач тайно оплодотворил на приеме как минимум 17 пациенток Действия врача признали аморальными.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь