Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке

Ранее директор учебного заведения Наталья Демиховская заявила, что никто из учеников не терял сознания во время линейки, а длительность мероприятия была сокращена, когда детям стало плохо.
Собеседница телеканала опровергла заявления руководителя учебного заведения.
«Первый мальчик, который ударился — он никуда сам не шел, его сразу на руки взяли и для него скорую вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация», — сказала девочка.
Кроме того, школьница рассказала, что госпитализированные ученики сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают сотрудники СК.
Ранее в Великих Луках со школьной линейки 13 детей забрали в больницу из-за плохого самочувствия, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию, остальные были в состоянии средней тяжести.