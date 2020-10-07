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19:02 (мск), источник: РИА Новости

Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученица школы № 7 в Великих Луках, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу «360», что происходило во время мероприятия.

Источник: РИА Новости

Ранее директор учебного заведения Наталья Демиховская заявила, что никто из учеников не терял сознания во время линейки, а длительность мероприятия была сокращена, когда детям стало плохо.

Собеседница телеканала опровергла заявления руководителя учебного заведения.

«Первый мальчик, который ударился — он никуда сам не шел, его сразу на руки взяли и для него скорую вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация», — сказала девочка.

Кроме того, школьница рассказала, что госпитализированные ученики сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают сотрудники СК.

Ранее в Великих Луках со школьной линейки 13 детей забрали в больницу из-за плохого самочувствия, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию, остальные были в состоянии средней тяжести.

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