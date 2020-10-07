Власти Кипра лишат двоих россиян гражданства из-за ложных данных

Гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь человек. По данным газеты Politis, двое из них — бывшие топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка», россияне Александр Бондаренко и Владимир Столяренко.
Господа Бондаренко и Столяренко заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск. Они являются фигурантами уголовного дела о хищении почти 500 млн руб.
«Совет министров, среди прочего, сегодня рассмотрел вопрос о лишении гражданства лиц, натурализованных в рамках Кипрской инвестиционной программы… Эти лица были одобрены и натурализованы, хотя они скрывали существенные факты и давали ложные показания при подаче заявления», — сказал журналистам господин Кусиос (цитата по ТАСС).
Представитель правительства добавил, что в ближайшее время начальник полиции Кипра начнет расследование в отношении еще 12 человек, получивших аналогичное гражданство. В рамках расследования предстоит установить, находятся ли они в розыске за серьезное уголовное преступление. Кто именно вошел в уже составленный список из семи человек, Кириакос Кусиос не уточнил.
По информации Politis, в список вошли малазиец Джо Лоу, доминиканец Мехди Эбрахими Эшратабади, (позднее сменил имя на Тони Ньюмана), канадский иранец Малексабет Эбрахими, камбоджийка Софип Ченг, китаец Чжан Шумин и россияне Александр Бондаренко и Владимир Столяренко. Гражданства лишатся не только фигуранты списка, но и члены их семей. Так, по данным издания, в список также вошли жена и двое детей господина Бондаренко, а также жена и ребенок господина Столяренко.
Месяцем назад Politis уже публиковала список людей, получение «золотых паспортов» которыми власти Кипра считают подозрительным. Тогда в перечень вошли 34 человека, большинство из которых россияне и украинцы. Господа Бондаренко и Столяренко фигурировали в этом списке.