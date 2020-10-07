В Рязанской области сдетонировали ракеты и снаряды

Возгорание травы на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе поселка Желтухино (Скопинский район) произошло в среду около 13:20, сообщили в пресс-службе ЗВО. Порывистым ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Штатному пожарному расчету воинской части не удалось самостоятельно остановить возгорание, а когда начались первые взрывы, военные покинули опасную территорию.
Надо отметить, что сделали они это весьма своевременно, так как разлет осколков взрывавшихся боеприпасов уже вскоре составил несколько километров. По предварительным данным, в арсенале хранились артиллерийские снаряды различных калибров, а также 220-миллиметровые реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня «Ураган». При этом последние боеприпасы весят около 300 кг и летят на десяток километров после штатного пуска. Все эти боеприпасы использовались артчастями, ранее базировавшимися в районе Желтухино, которые сейчас уже ликвидированы.
Во время загрузки произошла ошибка.
От ударов взрывной волны, а затем и падающих с неба ракет и снарядов сильно досталось расположенному недалеко от склада дачному поселку, где как раз находились дома военных, а также Желтухино.
По словам очевидцев, в домах выбило стекла и двери, также были повреждены крыши.
Из Желтухино в первую очередь эвакуировали всех детей: 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Все они находятся у родственников в безопасной зоне. Также была проведена эвакуация жителей населенных пунктов Лыково, Нагорное, Александрово и Чирково в соседнем Ряжском районе Рязанской области. Затем эвакуация была объявлена в других поселках. Всего свои дома, по официальным данным, покинуло более 2,5 тыс. человек. По неофициальным, в самоэвакуацию отправилось еще столько же. Тем не менее без пострадавших не обошлось. Известно о госпитализации шести местных жителей, получивших контузии.
Как только в центральных аппаратах МЧС и Минобороны стало известно о масштабах бедствия, на место ЧП вылетели глава спасательного ведомства Евгений Зиничев и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
На оперативном совещании было решено тушить пожар на арсенале с воздуха, используя для этого специально оборудованные самолеты Ил-76, а с земли — с помощью робототехнических комплексов «Уран-14».
Затем для зачистки местности от разлетевшихся по округе боеприпасов будут использовать инженерные машины разграждения ИМР-2 и робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».
Насколько адекватны были противопожарная защита арсенала и действия военных, должны установить комиссия Минобороны и прокуроры, которые начали проверки. По их результатам военные следственные органы Следственного комитета России должны возбудить уголовное дело, в том числе, возможно, в связи с халатностью должностных лиц.
Пока же военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону квалифицировал действия неустановленных военнослужащих по ст. 349 УК — нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Николай Сергеев; Александр Тихонов, Ярославль