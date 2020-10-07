7 октября, источник: Коммерсантъ
В двух районах Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов
В Рязанской области на протяжении нескольких часов продолжается пожар на территории склада боеприпасов Западного военного округа. Девять домов, находящихся в непосредственной близости от склада, полностью сгорели. В двух районах области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).