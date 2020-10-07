Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 октябряСтояние на реке Угре, Великий чикагский пожар и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Беспорядки в Бишкеке
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
7 октября, источник: Коммерсантъ

В двух районах Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов

В Рязанской области на протяжении нескольких часов продолжается пожар на территории склада боеприпасов Западного военного округа. Девять домов, находящихся в непосредственной близости от склада, полностью сгорели. В двух районах области введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Ситуация пока сложная, потому что непонятно, сколько времени будут продолжать детонировать боеприпасы. Самое главное — безопасность людей, их эвакуация и размещение под контролем.
пресс-служба правительства Рязанской области
(цитата по «Интерфаксу»)
Видео
Федеральная трасса «Каспий» перекрыта из-за взрывов на арсенале в Рязанской области

Режим ЧС введен в Скопинском и Ряжском районах области.

Дополнительно на тушение пожара направят пожарных из Москвы, Московской и Тульской областей. В тушении возгорания уже задействованы более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе пожарный поезд, самолеты Ил-76 и робототехника.

Причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории склада. Ветром огонь перекинуло на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, известного как «Волга». Из опасной зоны эвакуировали более 1,6 тыс. местных жителей. Шесть человек пострадали. На место ЧП вылетели главы МЧС России Евгений Зиничев и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19
«Пока мама горела заживо, вы молчали» - реакция на ЧП в Нижнем
Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе
В Роспотребнадзоре допустили введение новых мер по коронавирусу
Тихановская попросила Путина не вмешиваться в дела Белоруссии
Жванецкий решил уйти со сцены
Вирусологи оценили совет по предотвращению развития COVID
В США сообщили об освобождении обвиняемого в убийстве Флойда
Сборная Украины потерпела крупнейшее поражение в своей истории
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Его обожают все: а теперь гляньте на жену (фото)
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Вот как выглядят умытые звезды
Hi-Tech
В России появился уникальный «Эльбрус» Новый «Эльбрус»
Авто
Какие автомобили в 2020 году россияне покупали чаще всего Стал известен рейтинг продаж новых легковых автомобилей за три квартала 2020 года (январь-сентябрь)
Спецпроект
Сможем ли обеспечить «зеленую» жизнь на Земле? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Аватар, чтоб его... или где взять кусочек терпения? 290
Мотивация к учёбе 220
Одноклассник принес в школу нож. 171
Получить заказное письмо 139
Новости партнеров
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь