13:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вирус не укладывается в больницы
«Ъ» выяснил, как в России стремительно сокращается число свободных коек для пациентов с COVID-19.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в российских больницах стремительно уменьшается количество свободных коек для больных COVID-19 — об этом не только заявляют пациенты, которые не смогли добиться госпитализации, но и констатируют власти регионов.
Руководство рядов субъектов также признает, что диагностические отделения не справляются с наплывом пациентов, которые ждут проведения компьютерной томографии (КТ) легких по несколько часов. Эту проблему признали, в числе других, и московские власти.
Как рассказала «Ъ» сотрудница издания Анастасия Лобада, в течение нескольких дней к ее мужу в Москве не мог приехать участковый врач, после приезда скорой ждать КТ пришлось более трех часов, а затем еще несколько часов — приема доктора. В результате пациент так и не был госпитализирован, несмотря на температуру выше 39 градусов, поражение легких (судя по КТ, менее 25%): по словам врача, это является основанием для лечения дома. Когда Лобада поделилась этим опытом в социальных сетях, ей начали писать пользователи, жалуясь на аналогичные проблемы. Так, они пишут, что «еле вызвали скорую»; что к находящимся на самоизоляции не приезжают взять повторные тесты на коронавирусную инфекцию. В ответ на жалобы Анастасии Лобады в социальных сетях сотрудница службы обратной связи департамента здравоохранения Москвы, принеся «извинения за доставленные неудобства», сообщила, что «в настоящее время наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19» и «количество пациентов с подозрением на коронавирус в
В столичном департаменте здравоохранения «Ъ» также сообщили, что «нагрузка на КТ центры действительно возрастает»: «Время ожидания в отдельных случаях может составлять более часа… При увеличении нагрузки принимаются все необходимые меры по маршрутизации пациентов в другие центры для ускорения диагностического процесса».
«Ситуация с распространением коронавируса в городе с каждым днем становится все тяжелее», — признали в ведомстве, призвав горожан «помнить о рекомендациях врачей по использованию средств индивидуальной защиты, правилах личной гигиены и социальном дистанцировании».
На вопрос «Ъ» о том, какова заполняемость коек в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, в департаменте не ответили. Напомним, в последние несколько дней в Москве начали работу два временных госпиталя в Сокольниках и Крылатском. Только во временном госпитале в ледовом дворце «Крылатское» размещены 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. «В настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — так главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал фото с вереницей карет скорой помощи, выстроившейся перед учреждением.
К «Ъ» обратилась и жительница Новотроицка Оренбургской области, отца которой с температурой выше 39 и значительной степенью поражения легких не стали госпитализировать, сославшись на нехватку коек. Пока власти в регионе не прокомментировали ситуацию с лечением и диагностикой пациентов с COVID-19.
Так, о том, что в Башкирии наблюдается нехватка мест в инфекционных стационарах, сообщал глава республики Радий Хабиров. Те, кто был госпитализирован, говорят, что выписку форсируют при любой положительной динамике. Обследования на КТ пациенты также ждут часами, в том числе те, что лежат в стационарах, сообщают собеседники «Ъ».
О том, что ситуация с КТ сложная, говорили сотрудники скорой в Магнитогорске в ходе акции «Заплатите за COVID-19»: врачи заявляли, что, сопровождая пациентов на КТ, приходится ждать иногда по 8−10 часов. А жители Челябинска жалуются, что не могут дождаться приезда скорой помощи: некоторые ждут несколько суток. В горздраве объясняют это большим количеством вызовов
В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о нехватке КТ в Якутии. Глава республики Айсен Николаев заявлял, что аппараты работают с полной загрузкой и попросил «не проходить это исследование просто так».
В Самарской области отмечается нехватка
В министерстве здравоохранения Нижегородской области «Ъ» сообщили, что в регионе для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 3153 койки, из них свободны 345 коек. Как выяснил «Ъ», в ряде районов области, например, в Богородске жителям без температуры, но с симптомами заболевания (потеря обоняния) медики рекомендуют самим идти в поликлинику на прием. Об аналогичных проблемах в Заволжье написал нижегородец Андрей Корунов, через соцсети добившийся, чтобы его родителям сделали КТ и госпитализировали.
6 октября глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, который был подготовлен в июле, сейчас заполнен. Всего в больницах республики заняты 1602 койки, используется резервный фонд — около 480 коек. Бречалов сообщил о подготовке еще 1 тыс. коек.
В Петербурге из 4,9 тыс. коек свободны только 858. По плану комздрава, количество коек для коронавирусных больных должно увеличиться до 8,1 тыс. В «Ленэкспо» развернут временный госпиталь, который может принять до 2,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Воронежской области из 3913 коек для пациентов с COVID-19 свободны 374. В Приморском крае из 1345 коек свободны 236. Заполняемость инфекционных госпиталей и отделений в Магаданской области — 60%, в Магадане — 78%. В Хабаровском крае загруженность коечного фонда составляет 73%. При этом в самом Хабаровске показатель выше — 92%. В Республике Алтай в настоящее время развернуто 404 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнено около 340 коек. В Ростовской области заполняемость превысила 100%: 6 октября в госпиталях находились 1753 пациента с диагнозом COVID-19, 7 октября — 1797 пациентов. При этом общее число коек в регионе —1774, еще 890 в резерве. 8 октября в
Валерия Мишина, корреспондентская сеть «Ъ»