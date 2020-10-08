Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Начало космической эры Человечество отметило годовщину начала космической эры
Фоторепортажи
40Названы финалисты премии Comedy Pet Photography Awards 2020
12Беспорядки в Бишкеке
13:57 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вирус не укладывается в больницы

«Ъ» выяснил, как в России стремительно сокращается число свободных коек для пациентов с COVID-19.

Коронавирус COVID-19
COVID-19: Новые случаи
Россия
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в российских больницах стремительно уменьшается количество свободных коек для больных COVID-19 — об этом не только заявляют пациенты, которые не смогли добиться госпитализации, но и констатируют власти регионов.

Руководство рядов субъектов также признает, что диагностические отделения не справляются с наплывом пациентов, которые ждут проведения компьютерной томографии (КТ) легких по несколько часов. Эту проблему признали, в числе других, и московские власти.

Новость
Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19

Как рассказала «Ъ» сотрудница издания Анастасия Лобада, в течение нескольких дней к ее мужу в Москве не мог приехать участковый врач, после приезда скорой ждать КТ пришлось более трех часов, а затем еще несколько часов — приема доктора. В результате пациент так и не был госпитализирован, несмотря на температуру выше 39 градусов, поражение легких (судя по КТ, менее 25%): по словам врача, это является основанием для лечения дома. Когда Лобада поделилась этим опытом в социальных сетях, ей начали писать пользователи, жалуясь на аналогичные проблемы. Так, они пишут, что «еле вызвали скорую»; что к находящимся на самоизоляции не приезжают взять повторные тесты на коронавирусную инфекцию. В ответ на жалобы Анастасии Лобады в социальных сетях сотрудница службы обратной связи департамента здравоохранения Москвы, принеся «извинения за доставленные неудобства», сообщила, что «в настоящее время наблюдается значительный рост заболеваемости COVID-19» и «количество пациентов с подозрением на коронавирус в КТ-центрах резко увеличилось, что отразилось на сроках ожидания».

В столичном департаменте здравоохранения «Ъ» также сообщили, что «нагрузка на КТ центры действительно возрастает»: «Время ожидания в отдельных случаях может составлять более часа… При увеличении нагрузки принимаются все необходимые меры по маршрутизации пациентов в другие центры для ускорения диагностического процесса».

Видео
«COVID-19 — это опасно»: Проценко о росте числа новых случаев в Москве

«Ситуация с распространением коронавируса в городе с каждым днем становится все тяжелее», — признали в ведомстве, призвав горожан «помнить о рекомендациях врачей по использованию средств индивидуальной защиты, правилах личной гигиены и социальном дистанцировании».

На вопрос «Ъ» о том, какова заполняемость коек в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусной инфекцией, в департаменте не ответили. Напомним, в последние несколько дней в Москве начали работу два временных госпиталя в Сокольниках и Крылатском. Только во временном госпитале в ледовом дворце «Крылатское» размещены 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. «В настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — так главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал фото с вереницей карет скорой помощи, выстроившейся перед учреждением.

К «Ъ» обратилась и жительница Новотроицка Оренбургской области, отца которой с температурой выше 39 и значительной степенью поражения легких не стали госпитализировать, сославшись на нехватку коек. Пока власти в регионе не прокомментировали ситуацию с лечением и диагностикой пациентов с COVID-19.

В ряде регионов власти признают нехватку коек и проблемы с КТ, а где-то пока об этом говорят только медики и пациенты.

Так, о том, что в Башкирии наблюдается нехватка мест в инфекционных стационарах, сообщал глава республики Радий Хабиров. Те, кто был госпитализирован, говорят, что выписку форсируют при любой положительной динамике. Обследования на КТ пациенты также ждут часами, в том числе те, что лежат в стационарах, сообщают собеседники «Ъ».

Новость
Чем грозит отсутствие прививки и как носить маску

О том, что ситуация с КТ сложная, говорили сотрудники скорой в Магнитогорске в ходе акции «Заплатите за COVID-19»: врачи заявляли, что, сопровождая пациентов на КТ, приходится ждать иногда по 8−10 часов. А жители Челябинска жалуются, что не могут дождаться приезда скорой помощи: некоторые ждут несколько суток. В горздраве объясняют это большим количеством вызовов из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа. На страницах в соцсетях губернатора Ставропольского края люди также жалуются, что больным с подозрением на COVID-19 приходится подолгу ждать скорую помощь, что терапевты не приходят на вызовы, пациенты с температурой вынуждены ожидать приема врача в течение многих часов.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о нехватке КТ в Якутии. Глава республики Айсен Николаев заявлял, что аппараты работают с полной загрузкой и попросил «не проходить это исследование просто так». Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина заявила, что власти принимают меры по недопущению очередей: увеличение графика работы аппаратов, добавление дополнительных врачей и проведение разъяснительной работы среди населения. А власти республики Крым обратились к частным компаниям с просьбой не поднимать цены на исследования КТ.

В Самарской области отмечается нехватка койко-мест для зараженных. Как сообщает в официальном чате оперативный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на министра здравоохранения региона Армена Беняна, в настоящее время подготовлены более 200 дополнительных мест, однако они уже заполнены на 93%. В связи с этим в ближайшее время будут подготовлены дополнительно свыше 400 коек.

Новость
Перечислены главные ошибки заразившихся коронавирусом россиян

В министерстве здравоохранения Нижегородской области «Ъ» сообщили, что в регионе для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 3153 койки, из них свободны 345 коек. Как выяснил «Ъ», в ряде районов области, например, в Богородске жителям без температуры, но с симптомами заболевания (потеря обоняния) медики рекомендуют самим идти в поликлинику на прием. Об аналогичных проблемах в Заволжье написал нижегородец Андрей Корунов, через соцсети добившийся, чтобы его родителям сделали КТ и госпитализировали.

6 октября глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, который был подготовлен в июле, сейчас заполнен. Всего в больницах республики заняты 1602 койки, используется резервный фонд — около 480 коек. Бречалов сообщил о подготовке еще 1 тыс. коек.

В Петербурге из 4,9 тыс. коек свободны только 858. По плану комздрава, количество коек для коронавирусных больных должно увеличиться до 8,1 тыс. В «Ленэкспо» развернут временный госпиталь, который может принять до 2,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Воронежской области из 3913 коек для пациентов с COVID-19 свободны 374. В Приморском крае из 1345 коек свободны 236. Заполняемость инфекционных госпиталей и отделений в Магаданской области — 60%, в Магадане — 78%. В Хабаровском крае загруженность коечного фонда составляет 73%. При этом в самом Хабаровске показатель выше — 92%. В Республике Алтай в настоящее время развернуто 404 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнено около 340 коек. В Ростовской области заполняемость превысила 100%: 6 октября в госпиталях находились 1753 пациента с диагнозом COVID-19, 7 октября — 1797 пациентов. При этом общее число коек в регионе —1774, еще 890 в резерве. 8 октября в Ростове-на-Дону откроют ковидный госпиталь и выведут из резерва 400 коек.

Валерия Мишина, корреспондентская сеть «Ъ»

 Собянин объявил о новых ограничениях из-за COVID-19
«Пока мама горела заживо, вы молчали» - реакция на ЧП в Нижнем
Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19
Патриарх Кирилл ушел на карантин
Умер экс-сенатор Владимир Долгих
В Госдуме хотят запретить разливать пиво в тару более 0,5 литра
«Она сломалась»: в Сети публикуют фото сидящих коров
В Мексике упал крупный метеорит (видео)
Число пострадавших от взрывов под Рязанью выросло до 13
Горячие темы на Авто
День Рождения Президента. 377
Ещё раз выступлю-- 293
Куда делись египтяне? 285
Мысли вслух. 268
Новости партнеров
В Госдуме обсуждают новую льготу для пенсионеров, которые работали 40 лет
Как Степаненко отреагировала, узнав о сыне Петросяна
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Дети
Беременная Подольская внезапно дала откровенное интервью (фото) Певица готовится стать мамой во второй раз
Новости партнеров
Муж Тихановской не выйдет из тюрьмы: суд вынес решение
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Отравление Навального: назван виновный
Терешкова 30 лет молчала о ситуации, которая произошла с ней в космосе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь