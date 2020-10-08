В воде у побережья Камчатки не обнаружили токсинов

«Пока на сегодняшний день можно сказать, что основной вывод — до сих пор тех отравляющих веществ, токсинов, которые могли привести к такому массовому падению гидробионтов, не выявлено. В частности, можно сказать, что отрицательные пробы получены на гептил, то, что много слухов и обсуждений порождало в соцсетях», — сказал губернатор.
По его словам, есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к подобной ситуации.
Опасных веществ, как отметил Солодов, не обнаружили и в воздухе.
Губернатор добавил, что все еще отрабатываются две версии загрязнения: техногенная — разлив вещества, и природная — явления в самом океане.
«Самое главное сейчас — понять, что же все-таки послужило причиной такой массовой гибели и после этого двигаться по осмыслению этого процесса и предотвращения дальнейших последствий… Уровень радиации находится в норме, замеры производятся ежедневно по всем точкам», — заключил Солодов.
По данным следствия, в период с первого сентября по третье октября в акватории Авачинского залива — в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района — изменился цвет воды в океане и погибли морские животные.
Это явление было отмечено в районе Халактырского пляжа, а также в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная.
Согласно имеющимся материалам, такие последствия повлекло загрязнение акватории нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом.
Также пострадали люди. Ухудшилось состояние двух серфингистов, после пребывания в воде они получили химические ожоги роговицы глаз.
Сейчас продолжается исследование проб, назначена судебная экоэкспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований.
По делу устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также виновные в произошедшем.