Число пострадавших при пожаре на военном складе под Рязанью выросло до 13

Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса «Каспий». Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Врачи информировали о восьми пострадавших.
«Пострадавшие: 13 человек. Десять человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Три человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.
В пунктах временного размещения, по данным областного правительства, находятся 82 человека, из них 58 человек — в Скопинском районе (41 — Вослебовская школа, 17 — лыжная база в Скопине), 24 человека — в Ряжском районе (общежитие Ряжского колледжа).