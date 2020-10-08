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10:53 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при пожаре на военном складе под Рязанью выросло до 13

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в Рязанской области выросло до 13 человек, сообщает в четверг правительство региона.

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Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса «Каспий». Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Врачи информировали о восьми пострадавших.

«Пострадавшие: 13 человек. Десять человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Три человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести)», — говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения, по данным областного правительства, находятся 82 человека, из них 58 человек — в Скопинском районе (41 — Вослебовская школа, 17 — лыжная база в Скопине), 24 человека — в Ряжском районе (общежитие Ряжского колледжа).

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11:04 (мск)© Ньюстюб
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