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11:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих

В Москве на 96-м году жизни умер председатель столичного совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих. Причины смерти не сообщаются.

Источник: РИА "Новости"

«Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха», — сообщили ТАСС в пресс-службе городского совета ветеранов.

Владимир Долгих родился в 1924 году в селе Иланском Енисейской губернии (сейчас — Красноярский край). Участник Великой отечественной войны. С 1958 по 1969 годы работал на Норильском горно-металлургическом кобминате, прошел путь от инжинера до директора. С 1969 по 1972 годы — первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, затем до 1988 года секретарь ЦК КПСС. Позже занимался общественной и политической деятельностью в России. В 2011—2013 годах был депутатом Госдумы, с 2013 по 2018 годы представлял Москву в Совете федерации.

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