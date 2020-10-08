11:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Умер экс-сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих
В Москве на 96-м году жизни умер председатель столичного совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва,
«Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха», — сообщили ТАСС в
Владимир Долгих родился в 1924 году в селе Иланском Енисейской губернии (сейчас — Красноярский край). Участник Великой отечественной войны. С 1958 по 1969 годы работал на Норильском