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13:19 (мск), источник: RTVi

На протестах в Бишкеке пострадали больше тысячи человек

Число пострадавших во время протестов в Бишкеке увеличилось до тысячи человек. Об этом 8 октября сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

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По данным ведомства, к медикам обратились 1 002 человека. 204 из них сейчас остаются в больнице, остальные проходят лечение дома.

Протесты в Киргизии начались 5 октября после оглашения итогов выборов в парламент страны. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с милицией. Силовики использовали против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Митингующим удалось пробиться в здание парламента страны и захватить его.

На фоне протестов Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку, его место занял оппозиционер Садыр Жапаров.

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