13:19 (мск), источник: RTVi
На протестах в Бишкеке пострадали больше тысячи человек
Число пострадавших во время протестов в Бишкеке увеличилось до тысячи человек. Об этом 8 октября сообщает 24.kg со ссылкой на
По данным ведомства, к медикам обратились 1 002 человека. 204 из них сейчас остаются в больнице, остальные проходят лечение дома.
Протесты в Киргизии начались 5 октября после оглашения итогов выборов в парламент страны. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с милицией. Силовики использовали против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Митингующим удалось пробиться в здание парламента страны и захватить его.
На фоне протестов Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.