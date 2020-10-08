Камчатские реки оказались в разы «грязнее» океана

Пробы взяли в Авачинском заливе, реках Таенка, Халактырка, Кирпичная, а также в озере Халактырское.
Самое значительное загрязнение обнаружено в реке Кирпичной перед впадением в озеро Халактырское. Уровень фосфатов там превышен в 10,8 раза, железа — в 6,7 раза, аммония — 6,2 раза, фенолов — 2,9 раза.
Загрязнение воды в устье реки Таенки показало превышение в 4,4 раза по фосфатам и 5,4 раза по железу. В устье реки Халактырки превышение в 2,2 раза по фосфатам, в 7,2 по железу и в 3,6 по фенолам.
Поверхностные воды Таенки загрязнены фосфатами и железом. Вода реки Халактырки в районе очистных сооружений Камчатской ТЭЦ-2 загрязнена фенолами (превышение в 6,9 раза), фосфат-ионами (в два раза) и общим железом (в 2,1 раза).
Вода озера Халактырское в районе выпуска «Камчатского водоканала» загрязнена фенолами (превышение в 4,2 раза), фосфатами (в 2,8 раза) и тоже общим железом (в 2,7 раза).
Вода в Авачинской бухте была загрязнена в устье рек Таенка и Халактырка. Максимальное превышение по железу — в 2,4 раза — обнаружено при впадении Халактырки в залив.
Кроме того, грунт озера Халактырское в районе выпуска того же водоканала оказался загрязнен нефтепродуктами — выше нормы в 4,3 раза.
Также загрязенной оказалась река Мунтушка, самое значительное превышение по фосфатам — в 5,7 раза. Мунтушка течет вблизи полигона отходов (ведомство не уточняет, какого). После полигона превышение по фосфатам вырастает до 6,5 раза.