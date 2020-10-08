17:47 (мск), источник: РИА Новости
Российский журналист ранен при обстреле в Карабахе
Российский блогер Юрий Котенок, ведущий
СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт — РИА Новости. Российский блогер Юрий Котенок, ведущий
«Пострадал российский блогер и военкор Юрий Котенок. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сообщили в
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.