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17:47 (мск), источник: РИА Новости

Российский журналист ранен при обстреле в Карабахе

Российский блогер Юрий Котенок, ведущий Telegram-канала «Военкор Котенок» пострадал при обстреле города Шуши в Карабахе, врачи борются за его жизнь, сообщили РИА Новости в официальном пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики «Арцах».

СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт — РИА Новости. Российский блогер Юрий Котенок, ведущий Telegram-канала «Военкор Котенок» пострадал при обстреле города Шуши в Карабахе, врачи борются за его жизнь, сообщили РИА Новости в официальном пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской республики «Арцах».

«Пострадал российский блогер и военкор Юрий Котенок. Он в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сообщили в пресс-центре. Вместе с Котенком пострадал еще один журналист и их сопровождающий, но их ранения легкие, уточнили в пресс-центре.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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