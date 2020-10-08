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20:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области локализован

Пострадавшим от взрывов боеприпасов в Рязанской области выплатят компенсацию.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Пожар на складе боеприпасов недействующей воинской части в Рязанской области локализован на следующие сутки после возникновения, сообщил находящийся на месте ЧП замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Военные продолжают проливку технической территории склада с использованием авиации. Власти региона определили механизм компенсационных выплат для пострадавших, перечисление денег начнется в пятницу. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации.
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Пожар на территории воинской части 55443 в районе поселка Желтухино Рязанской области, начавшийся в среду днем и спровоцировавший взрывы артиллерийских снарядов на складе, локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков с места происшествия. По словам генерала, главной задачей военных на вторые сутки возгорания было обеспечение максимальной проливки территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности. К этому были привлечены самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 и Ми-26 с выливными авиационными устройствами, они сбросили 1,2 тонны воды. Авиация продолжит эту работу и в пятницу.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина доложил о ходе ликвидации ЧС в Рязанской области.

По словам министра, госпитализированы 16 человек, пострадало более 20 построек.
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В тушении пожара задействованы около 1,5 тыс. человек и 389 единиц техники. Для наращивания группировки МЧС в четверг привлекло силы из Москвы и Тульской области. Из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе до 10 км зоны эвакуированы свыше 2,3 тыс. человек, большинство из них разместились по родственникам и знакомым. Для остальных организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц на безопасном расстоянии от эпицентра пожара, в них находятся 86 человек.

Тем временем власти Рязанской области разработали механизм предоставления компенсационных выплат пострадавшим. Эвакуированным селянам предоставят помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. руб. на жилое помещение, выплаты начнут предоставлять уже в пятницу. Кроме того, завершается подготовка документов для дополнительных выплат гражданам, признанным пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации.

За частичную утрату имущества выплата составит 50 тыс. руб., за полную — 100 тыс. руб.

Начала работу межведомственная комиссия по оценке ущерба, нанесенного людям и имуществу. «Тем гражданам, которым нанесен в результате ЧС вред здоровью, тоже будут определены выплаты. Поручение я уже дал», — заявил губернатор Николай Любимов.

В зависимости от тяжести полученного ущерба выплаты составят 200 тыс., 400 тыс. и 20 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, из-за пожара и взрывов снарядов учеников Вослебовской школы перевели на дистанционную форму обучения, Мало-Шелемишевская и Шелемишевская школы Скопинского района и первомайский филиал ряжской школы № 3 досрочно ушли на каникулы. В Скопинском и Ряжском районах продолжает действовать введенный накануне господином Любимовым режим ЧС.

Александр Тихонов, Ярославль.

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