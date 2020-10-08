20:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области локализован
Пострадавшим от взрывов боеприпасов в Рязанской области выплатят компенсацию.
Пожар на территории воинской части 55443 в районе поселка Желтухино Рязанской области, начавшийся в среду днем и спровоцировавший взрывы артиллерийских снарядов на складе, локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру, сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков с места происшествия. По словам генерала, главной задачей военных на вторые сутки возгорания было обеспечение максимальной проливки территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности. К этому были привлечены самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 и Ми-26 с выливными авиационными устройствами, они сбросили 1,2 тонны воды. Авиация продолжит эту работу и в пятницу.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина доложил о ходе ликвидации ЧС в Рязанской области.
В тушении пожара задействованы около 1,5 тыс. человек и 389 единиц техники. Для наращивания группировки МЧС в четверг привлекло силы из Москвы и Тульской области. Из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе до 10 км зоны эвакуированы свыше 2,3 тыс. человек, большинство из них разместились по родственникам и знакомым. Для остальных организованы пункты временного размещения на базе учебных заведений и больниц на безопасном расстоянии от эпицентра пожара, в них находятся 86 человек.
Тем временем власти Рязанской области разработали механизм предоставления компенсационных выплат пострадавшим. Эвакуированным селянам предоставят помощь на неотложные нужды в размере 10 тыс. руб. на жилое помещение, выплаты начнут предоставлять уже в пятницу. Кроме того, завершается подготовка документов для дополнительных выплат гражданам, признанным пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации.
Начала работу межведомственная комиссия по оценке ущерба, нанесенного людям и имуществу. «Тем гражданам, которым нанесен в результате ЧС вред здоровью, тоже будут определены выплаты. Поручение я уже дал», — заявил губернатор Николай Любимов.
В зависимости от тяжести полученного ущерба выплаты составят 200 тыс., 400 тыс. и 20 тыс. руб.
Как сообщалось ранее,
Александр Тихонов, Ярославль.