04:40 (мск), источник: Forbes
Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в заседании датских депутатов
Неизвестный человек выдал себя за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и принял участие в
На заседании комитет обсуждал политическую ситуацию в Белоруссии и ожидал подключения Тихановской. Но у нее якобы возникли технические проблемы с камерой,
Примерно через 40 минут после начала заседания парламентарии заподозрили, что
Неизвестного, участвовавшего в заседании, отследили, и оказалось, что он подключился к мероприятию из России. Об этом рассказал датскому каналу TV2 глава комитета и бывший министр иностранных дел Мартин Лидегард, передает Bloomberg. По словам
«Возможно, мы к этому причастны. Больше деталей появится на следующей неделе», — заявил Reuters российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), известный благодаря совместным розыгрышам с Алексеем Столяровым (Лексус). В сентябре дуэт уже выкладывал на YouTube видео, на котором, как утверждалось, от лица Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы разыгрывали председателя Европейского парламента Давида Сассоли.