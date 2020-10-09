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04:40 (мск), источник: Forbes

Неизвестный под видом Тихановской поучаствовал в заседании датских депутатов

Неизвестный человек выдал себя за лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и принял участие в онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании. Об этом сообщается на сайте парламента.

Источник: Reuters

На заседании комитет обсуждал политическую ситуацию в Белоруссии и ожидал подключения Тихановской. Но у нее якобы возникли технические проблемы с камерой, из-за которых ее нельзя было видеть на видео, только слышать.

Примерно через 40 минут после начала заседания парламентарии заподозрили, что что-то не так, и встреча была завершена. В ходе нее не было сказано ничего, что могло бы поставить внешнеполитическую линию Дании под угрозу, подчеркнуто в сообщении. Обычно заседания комитета проводятся в обстановке секретности, и иногда в них принимает участие премьер-министр, отмечает Bloomberg.

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Неизвестного, участвовавшего в заседании, отследили, и оказалось, что он подключился к мероприятию из России. Об этом рассказал датскому каналу TV2 глава комитета и бывший министр иностранных дел Мартин Лидегард, передает Bloomberg. По словам экс-министра, парламентарии поняли, что имеют дело с другим человеком, когда собеседник задал вопрос про бордели с животными — объект одной из теорий заговора, связанной с Данией, пишет Bloomberg.

«Возможно, мы к этому причастны. Больше деталей появится на следующей неделе», — заявил Reuters российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован), известный благодаря совместным розыгрышам с Алексеем Столяровым (Лексус). В сентябре дуэт уже выкладывал на YouTube видео, на котором, как утверждалось, от лица Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы разыгрывали председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

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