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22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

На руководителей «Нафтогаза» завели уголовное дело

Против менеджмента государственной нефтегазовой компании Украины «Нафтогаз» заведено уголовное дело, сообщил глава ее правления Андрей Коболев. По его словам, обвинение касается госизмены.

Источник: Reuters

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — рассказал он в эфире «Громадського радио» (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Коболев добавил, что сбился со счета уголовных дел по «Нафтогазу». «Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», — сказал он.

В июле 2018 года генпрокуратура Украины завела уголовное дело по факту назначения наблюдательным советом «Нафтогаза» премий руководству компании за победу в споре с «Газпромом».

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