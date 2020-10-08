На руководителей «Нафтогаза» завели уголовное дело

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — рассказал он в эфире «Громадського радио» (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Коболев добавил, что сбился со счета уголовных дел по «Нафтогазу». «Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», — сказал он.
В июле 2018 года генпрокуратура Украины завела уголовное дело по факту назначения наблюдательным советом «Нафтогаза» премий руководству компании за победу в споре с «Газпромом».