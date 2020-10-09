Главу банка «Траст» задержали по подозрению в мошенничестве

«После допроса в СК моего подзащитного Хабарова задержали. <…> Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», — сказал защитник.
Ранее сообщалось, что Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам его адвоката Слащев «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло». Вину банкир не признает.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что Хабарова допрашивают по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. По его словам, в четверг рамках этого дела проводились обыски в доме Хабарова.
В свою очередь в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» ТАСС сообщили, что руководство банка выражает поддержку Хабарову, а банк приложит все усилия, чтобы расследование по этому делу было максимально прозрачным и объективным.