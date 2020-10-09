05:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Работодателей могут обязать трудоустраивать инвалидов
Бизнес выводят на биржу труда.
Минтруд предлагает ужесточить требования к работодателям в части выполнения квот на трудоустройство инвалидов. Поправками к законодательству компаниям предлагается вменить в обязанность не только создание рабочих мест для таких сотрудников, но и их наем на эти позиции. Работодатели, не выполняющие новые требования, не смогут претендовать на компенсацию своих расходов на создание рабочих мест и будут наказываться штрафами.
Минтруд намерен несколько изменить подход к поддержке занятости среди инвалидов. Соответствующий проект поправок к законам «О занятости населения в РФ» и «О социальной защите инвалидов в РФ» опубликован на портале regulation.gov.ru. Поясним, сейчас трудоустройство инвалидов в России в основном происходит при помощи механизма квотирования рабочих мест для них.
Для средних и крупных организаций (со штатом более 100 человек) такая квота составляет 2−4% от общего числа работников, для более мелких (от 35 до 100 человек) — в пределах 3%. Эффективность такой господдержки, если судить по данным о занятости среди инвалидов, относительно невелика. Из 3,7 млн человек с инвалидностью в трудоспособном возрасте (большая часть из них — 86% — это инвалиды второй и третьей групп) работают около 1 млн, то есть чуть более четверти.
Главной проблемой нынешнего механизма поддержки занятости в Минтруде считают «невысокую ответственность работодателей», которая приводит к формальному исполнению требований закона и появлению на рынке труда рабочих мест, заведомо неподходящих для инвалидов. Так, приводит пример ведомство, в 2016—2019 годах безработные с инвалидностью не заняли 70% рабочих мест, заявленных для них работодателями в службы занятости.
По данным Генпрокуратуры, которые приводит в пояснении к поправкам Минтруд, чаще всего компании нарушают трудовые права инвалидов, игнорируя требование создавать рабочие места и уведомлять о них службы занятости, а также отказывая соискателям.
Исходя из этого, ведомство и предлагает скорректировать требования к работодателям. Если раньше для выполнения нормы о квотах компании было достаточно создать рабочие места и заявить о них в службу занятости, то теперь предлагается обязать работодателей еще и трудоустроить на эти позиции инвалидов. Сделать это надо будет в течение шести месяцев после создания рабочего места. Не выполнившие это требование не смогут претендовать на предусмотренную в законе компенсацию расходов на создание рабочих мест. Также им придется заплатить штраф, размер которого составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб.— для организаций.
По мнению управляющего директора управления труда и социального партнерства РСПП Марины Москвиной, ужесточение требований к работодателям, которое фактически потребует от них содержания собственных служб занятости, ситуацию с трудоустройством инвалидов вряд ли сильно изменит. «В первую очередь необходимо наладить обмен информацией между государственными учреждениями и компаниями, потому что у работодателей нет иной возможности определить, какие рабочие места будут востребованы инвалидами», — говорит она.
Анастасия Мануйлова