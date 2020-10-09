Число госпитализированных с отравлением детей в Дагестане превысило 40 человек

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ (острые кишечные инфекции — Ред.) госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо — школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме», — сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минздрава.
По данным ведомства, прием детей ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек.
«Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял ситуацию под личный контроль. В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи, которые проведут для медосмотры воспитанников, чтобы выявить новые возможные случаи отравления. Детей из этих образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение.
К расследованию причин отравления подключились специалисты республиканского управления Роспотребнадзора. «С целью установления источника инфекции отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования», — отметили в управлении.
По данным Роспотребнадзора, групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями была зарегистрирована среди воспитанников детского сада № 41 в Махачкале.
Следственный комитет возбудил по факту массового пищевого отравления детей уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Сотрудниками республиканского управления ведомства проводится комплекс следственных действий, допрашиваются должностные лица, ответственные за осуществление контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов Махачкалы.