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15:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Заговор коронаскептиков. ФБР арестовало людей, которые хотели свергнуть губернатора Мичигана

Федеральное бюро расследований США заявило, что сорвало заговор с целью похитить и свергнуть губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер.

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Источник: ANTRIM COUNTY SHERIFF’S OFFICE

Политик, избранная от Демократической партии, вызвала резкое недовольство сомневающихся в опасности коронавируса, введя жесткие карантинные меры, которые местный суд на прошлой неделе отменил как незаконные.

Власти говорят, что шесть участников заговора замышляли похитить губернатора и устроить над ней «суд за измену».

«Ненависти, фанатизму и насилию не должно быть места» в Мичигане, заявила Уитмер.

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Что планировали участники заговора?

Агент ФБР, работавший под прикрытием, заявил под присягой, что в июне присутствовал на совещании в городе Дублин, штат Огайо, участники которого обсуждали планы свержения властей штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США.

«Участники рассуждали об убийстве “тиранов” и о том, чтобы “взять” действующего губернатора», — говорится в обнародованном документе.

В деле есть видео, на котором один из подозреваемых отрицает право государства решать, когда вновь открыть спортзалы в период карантина.

Подпольщики собрались в подвале, куда проникали через потайной люк, спрятанный под ковриком, сообщили следователи.

Телефоны у всех забрали и сложили в соседнем помещении, чтобы никто ничего не записывал, но тайный агент имел при себе устройство для скрытой записи.

Всего по делу арестованы 13 человек. Шестерым из них — пяти жителям Мичигана и одному из штата Делавэр — предъявлены обвинения в подготовке похищения человека.

Еще семеро обвиняются в терроризме и создании преступной группы. Их дела, в отличие от первых шести, будут рассматриваться не в федеральном суде, а в суде штата.

Группа хотела набрать около 200 человек, взять штурмом местные органы власти и захватить заложников, включая губернатора. Все это предполагалось проделать до президентских выборов в ноябре.
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Обвиняемые также «координировали слежку за загородным домом губернатора», заявил федеральный прокурор Западного округа штата Мичиган.

По его словам, они также готовились использовать против полиции «коктейли Молотова», купили тазер и собирали деньги на приобретение взрывчатых веществ и снаряжения.

Участники заговора планировали нападение на Гретхен Уитмер | Источник: GETTY IMAGES

Губернатор против президента

На пресс-конференции в четверг Гретхен Уитмер связала предполагаемый заговор против нее с высказываниями президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, «подогревал недоверие, благоприятствуя тем, кто сеет страх, ненависть и раскол».

В апреле президент поддержал антикарантинные протесты, написав в «Твиттере»: «Освободить Мичиган».

Через месяц тысячи противников локдауна осаждали здание законодательного собрания штата, сравнивая губернатора Уитмер с Гитлером.

Прокурор Мичигана Дана Нессел в четверг заявила, что двое из 13 задержанных фигурируют на фото среди участников майского выступления.

Трамп в ответ напомнил, что предполагаемый заговор против губернатора обезвредили федеральные спецслужбы.

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«Вместо “спасибо” она называет меня расистом. При этом Байден и демократы отказываются осудить “антифа”, анархистов, грабителей и бандитов, которые жгут города, где у власти демократы», — написал он в «Твиттере» вечером в четверг.

«Колеблющийся» штат Мичиган на Среднем Западе США может оказаться ключевым для исхода президентских выборов в ноябре.

Джо Байден назвал гражданские ополчения реальной угрозой и заявил, что апрельский твит Трампа придал им уверенности.

«Слово президента имеет вес, — сказал он. — Почему президент не сказал просто: стоп, стоп, стоп, стоп?».

В последние годы в разных штатах имели место случаи насилия с участием активистов гражданских ополчений, преимущественно белых мужчин. Некоторые из них появлялись на акциях протеста с оружием.

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