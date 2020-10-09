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16:15 (мск), источник: РИА Новости

Советница Атамбаева заявила о покушении на политика в центре Бишкека

БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости. Советница экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила о том, что сегодня в Бишкеке на бывшего главу республики было совершено покушение.

По машине стреляли боевыми патронами, политик не пострадал, добавила она. Другие подробности пока не приводятся.

«Через некоторое время будет официальное заявление», — написала Жолдубаева в Facebook.

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В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики Атамбаева.

Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

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