16:15 (мск), источник: РИА Новости
Советница Атамбаева заявила о покушении на политика в центре Бишкека
БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости. Советница
По машине стреляли боевыми патронами, политик не пострадал, добавила она. Другие подробности пока не приводятся.
«Через некоторое время будет официальное заявление», — написала Жолдубаева в Facebook.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики Атамбаева.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.