Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября

Пресненский суд Москвы арестовал первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова до 30 ноября, передает корреспондент РБК. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, дело возбуждено по жалобе его бывшего партнера, крупнейшего совладельца группы компаний «Деловые линии» Александра Богатикова (владеет 43% акций).
Поддержать Хабарова в суд пришли глава банка «Траст» Александр Соколов, совладелец «Альфа-Групп» Андрей Косогов, глава «А1» (инвестиционное подразделение «Альфа-групп», которое до 2014 года возглавлял Хабаров) Андрей Елинсон.
Суд приобщил к делу личное поручительство Соколова и положительную характеристику топ-менеджера. Хабаров курирует в «Трасте» весь бизнес-блок, отвечающий за эффективный возврат государству 482 млрд руб. «Нам как организации крайне важно, чтобы Михаил Хабаров смог продолжать исполнять свои обязанности, так как от этого зависит возврат денег государству», — заявил Соколов на заседании.
Там же следователи заявили о риске, что Хабаров может скрыться от следствия, поскольку тот выставил на продажу дом в Подмосковье, где жил с семьей. 8 октября, когда у банкира проходил обыск, на его имя был забронирован билет в ОАЭ на 9 октября.
Хабаров на это ответил, что у него трое детей, поэтому он не собирается никуда уезжать и готов сотрудничать со следствием. У его семьи несколько домов, она продает лишь один из них, отметил банкир.
В чем обвиняют Хабарова.
Согласно заявлению Богатикова, Хабаров в составе группы лиц похитил у него 900 млн руб. Основной владелец «Деловых линий» утверждает, что бывший партнер принудил его заключить опцион на продажу 30% «Деловых линий».
Первого зампреда «Траста» задержали в ночь с 8-го на 9 октября. Это произошло после допроса в Следственном комитете, пояснил его адвокат Владимир Слащев. По словам юриста, основанием для вызова на допрос послужил конфликт с партнерами, «переведенный в уголовно-правовое русло». По его мнению, возбуждение дела — это попытка «заставить Хабарова отказаться от взыскания с Богатикова долга в $58 млн, подтвержденного решением Лондонского суда». 21 января Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал Богатикова выплатить банкиру и «А1» $58 млн, во столько они оценивали нереализованный опцион на покупку доли в «Деловых линиях» (30%).
Глава «А1"Андрей Елинсон также не считает простым совпадением возбуждение уголовного дела после того, как Богатиков проиграл суд в Лондоне и его имущество было арестовано. В пресс-службе «А1» отметили, что дело против Хабарова «является попыткой оказать на него личное давление в коммерческом споре, не имеет под собой правовых оснований и должно быть немедленно прекращено».
В пресс-службе группы компаний «Деловые линии» сообщили, что уголовное дело не касается компании и не сказывается на ее операционной деятельности.
«Логистический оператор продолжает работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный и качественный сервис на всей территории России», — сказали в пресс-службе. «Деловые линии» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге — один из крупнейших участников на рынке автомобильных грузоперевозок. У оператора более 4 тыс. автомобилей и 575 тыс. кв. м складских площадей. «Деловые линии» работают в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.
Почему возник конфликт у бывших партнеров по «Деловым линиям».
Хабаров до 2014 года несколько лет руководил A1, а в 2015 году занял пост председателя совета директоров «Деловых линий». Тогда же между компанией Caledor Consulting (75% у Хабарова, еще 25% — у «А1») и Богатиковым (через компании DL Management Ltd и Doglemor Trade), было заключено cоглашение об опционе. Caledor Consulting получила право выкупить 30% в «Деловых линиях» по фиксированной цене — $60 млн.
Но в августе 2017 года между бывшими партнерами начался конфликт, суть которго стороны не раскрывали. Как утверждал представитель Caledor Consulting, Богатиков блокировал Хабарову доступ к информации и сотрудникам «Деловых линий». По данным СПАРК, в 2018 году единственным учредителем «Деловых линий» стала компания «0578 Холдинг». Наибольшая доля в ней, 43% через «АБ групп», принадлежит Богатикову, остальные 57% контролируют несколько физических лиц. «Действия Александра Богатикова по передаче 57% “Деловых линий” третьим лицам де-факто сделали невозможным выполнение условий соглашения по опциону», — щаявил представитель Caledor Consulting.
Что известно о Хабарове.
Хабаров начинал карьеру в1990-е годы в госструктурах, затем был главным менеджером по черной металлургии в Инкомбанке и работал в финансово-промышленной группе «Магнитогорская сталь». В 2001 году он получил степень MBA в калифорнийском Pepperdine University. В том же году перешел в страховую группу РОСНО на должность финансового директора (тогда группа принадлежала «АФК Система», затем была выкуплена немецким Allianz). В 2004 году возглавил «Альянс РОСНО Управление Активами», с 2006-го по 2010 год работал гендиректором управляющей компании «Альфа Капитал». В 2010-м возглавил инвесткомпанию «А1». «А1» в числе прочего участвует в корпоративных конфликтах, приобретая долю в бизнесе или права требования к одному из участников спора или подавая заявление о возбуждении уголовных дел.
В 2014 году Хабаров покинул «А1», чтобы заняться собственным бизнесом в «Деловых линиях». В 2019 году перешел на должность первого заместителя председателя правления, главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст», принадлежащего ЦБ. «Траст» владеет проблемными активами на более чем 2 трлн руб., доставшимися ему от частных банков «Открытие», Бинбанк и ПСБ. Хабаров управляет промышленными активами — состоит в совете директоров «Объединенной вагонной компании», возглавляет советы директоров «Управляющей компании “Траст” птицеводческие активы», «Уралнефтегазпрома», «ГЕОТЭК Сейсморазведки». Задача, поставленная ЦБ перед «Трастом», — вернуть из проблемных активов 482 млрд руб. до 2023 года. Для этого «Траст» развивает принадлежащие ему предприятия, продает их и взыскивает долги с других собственников. В частности, Хабаров вел переговоры с совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым об урегулировании претензий, сообщил РБК источник, близкий к «Трасту».