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01:11 (мск), источник: Интерфакс

Суд ограничил действия одного из богатейших депутатов России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий в отношении депутата Рязанской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Станислава Подоля, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ирина Морозова в пятницу.

«Запрет определенных действий» — это мера пресечения. В суде не уточнили, чего теперь нельзя делать Подолю, но ему точно можно выходить из дома.

Подоль, по данным суда, фигурирует в уголовном деле о «производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (статья 238 УК РФ).

«Интерфакс» пока не располагает комментариями следствия по ситуации.

Согласно информации на сайте «Единой России», Подоль с 2010 года избирался депутатом Рязанской областной Думы V, VI созывов. Он состоит во фракции «Единая Россия» и президиуме регионального политсовета. В 2005 году стал гендиректором ООО АМК «Рязанский».

Журнал Forbes в 2020 году поместил Подоля на девятое место в рейтинге доходов госслужащих и депутатов.

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