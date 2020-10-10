WP: военные США атаковали хакерскую сеть русскоязычных злоумышленников

Кампания против Trickbot не ставила целью полностью отключить сеть, однако неполадки в ее работе отвлекли злоумышленников, отмечают источники The Washington Post. Газета ссылается на слова командующего Киберкомандованием США Пола Накасоне — он называет такую тактику «постоянным взаимодействием» на противника.
2 октября американский эксперт в сфере кибербезопасности Брайан Кребс со ссылкой на компанию Intel-471 сообщил, что в сентябре неизвестные загрузили новый файл конфигурации на компьютеры, зараженные вирусом Trickbot.
Он указывал ботнету принимать команды с адреса 127.0.0.1 — то есть, с самого себя. После этого участки сети, отвечавшие за ее управление, перестали корректно обрабатывать запросы, цитирует господин Кребс письмо Intel 471 на своем сайте. О причастности Кибербкомандования США к операции тогда не сообщалось.