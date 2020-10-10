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08:46 (мск), источник: РБК

В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару

В Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщает краевой главк МЧС.

«С 9 октября введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Кежемского района сообщили ТАСС, что разлив топлива произошел 2 октября.

«На базе (в городе Кодинске) при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]", — сообщил представитель ЕДДС. В настоящее время производится уборка нефтепродуктов с использованием сорбента.

Заместитель главы Кежемского района Олег Зиновьев сообщил ТАСС, что на место разлива выехали специалисты. «Информация будет ближе к вечеру. <…> Пока только предварительные данные о разливе, этот факт еще не подтвержден», — сказал он.

Зиновьев отметил, что, по предварительным данным, произошел разлив смеси «воды и остатков дизтоплива». Замглавы района рассказал, что течь на барже была оперативно устранена, на воде масляных пятен не наблюдалось, но эта информация также будет проверяться.

В администрации Кежемского района сообщили «РИА Новости», что предварительно в Ангару попало около 500 л дизельного топлива. На место выехала группа из представителей Следственного комитета, полиции, администрации и три спасателя.

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В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норильского никеля») произошла авария, в результате которой в воду и почту вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. В компании указывали, что один из резервуаров разгерметизировался из-за просевших свай фундамента.

После аварии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел. Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 млрд руб., спустя два месяца, 10 сентября, ведомство подало иск к «Норникелю» с требованием выплатить всю сумму. Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб. (21,3 млрд руб. — ущерб водным объектам, 32 млн руб. — ущерб почве).

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