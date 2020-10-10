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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Убитый в Берлине Хангошвили готовил теракты в Беслане и Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Убитый в Германии гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке теракта в Беслане и взрыва поезда в московском метро в 2004 году, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, знакомый с материалами уголовных дел.

В Берлине в среду начался суд над россиянином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве Хангошвили в августе 2019 года. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, но конкретный теракт в метро не назывался.

«В 2004 году Хангошвили принимал участие в планировании и подготовке терактов в Беслане и Московском Метрополитене между станциями “Автозаводская” и “Павелецкая”. В 2005-м он нелегально перешел на территорию Грузии по поддельному паспорту», — отметил собеседник агентства.

По его словам, Хангошвили скрывался от силовиков в Ахметском районе Грузии и оттуда занимался распределением и отправкой финансов незаконных вооруженных формирований из Грузии в Чечню.

В 2006 году он также участвовал в подготовке террористической группы, боевики которой должны были действовать на Северном Кавказе, а в 2013 году курировал канал переправки террористов из Панкисского ущелья в Сирию через Турцию.

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Как рассказывал ранее Путин, немецкие коллеги неформально отклоняли обращения российских спецслужб о выдаче Хангошвили, а официального запроса Генпрокуратуры по этому поводу так и не последовало. Он также отмечал, что убитый в Берлине принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе.

По версии немецкого следствия, Соколов получил задание о ликвидации Хангошвили от государственных ведомств России. Прокуратура ФРГ предъявила ему обвинение в убийстве и незаконном владении полуавтоматическим оружием.

В прошлом году Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с убийством Хангошвили.

В Берлине начался суд над россиянином по делу об убийстве Хангошвили
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