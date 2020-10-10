11:00 (мск), источник: ТАСС
В Воронежской области зафиксировали два природных пожара
Почти на всей территории региона установили высший класс пожарной опасности.
ТАСС, 10 октября. Два природных пожара площадью 75 га и 5 га продолжают действовать в Богучарском и Бобровском районах Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в субботу в
«Действуют два крупных природных пожара. В Богучарском муниципальном районе [площадь пожара составляет] 75 га, в Бобровском районе — 5 га. В Лискинском районе пожар потушен на 12 га», — сказал собеседник агентства.
В Богучарском районе пожар начался 9 октября, ближайший от очага пожара населенный пункт — село Криница, которое находится на расстоянии 1 км. Площадь пожара составляет 75 га (из них 60 га — сухая трава и 15 га — лес), кромка пожара составляет 5 км.
Сообщение о пожаре в Бобровском районе поступило спасателям 8 октября, пожар уже локализовали. Ближайший населенный пункт к очагу пожара — село Мечетка. Оно находится на расстоянии 3 км от возгорания.
В Воронежской области почти на всей территории установили высший класс пожарной опасности, в течение двух последних недель в регионе зафиксировали десятки природных пожаров.