Спутники зафиксировали сброс воды с судна у Халактырского пляжа

«По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7:00 вблизи Халактырского пляжа, с которого был осуществлен сброс вод. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю (…) данные уже переданы в правоохранительные органы», — сказал Солодов в видеоролике, размещенном в субботу на его странице в инстаграме.
По его словам, имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться привлечения к ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.
«Мы просто не умеем ей пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности», — сказал Солодов.
В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.
После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды (ч.2 ст. 247 и ч.2 ст. 252 УК РФ).