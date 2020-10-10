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14:15 (мск), источник: Интерфакс

Спутники зафиксировали сброс воды с судна у Халактырского пляжа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU — Судно, в конце сентября сбросившее воды у Халактырского пляжа на Камчатке, установлено с помощью мониторинга космических снимков, однако этот сброс не мог вызвать сложившуюся ситуацию с загрязнением Авачинского залива, сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Источник: РИА "Новости"

«По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружен корабль, который проходил 23 сентября в 7:00 вблизи Халактырского пляжа, с которого был осуществлен сброс вод. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю (…) данные уже переданы в правоохранительные органы», — сказал Солодов в видеоролике, размещенном в субботу на его странице в инстаграме.

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По его словам, имеющаяся система мониторинга позволяет добиваться привлечения к ответственности всех нарушителей природоохранного законодательства.

«Мы просто не умеем ей пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдет от ответственности», — сказал Солодов.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты выявили превышения по фосфатам в 10,8 раз, по железу — в 7,2 раза, по фенолам — в 6,9 раза, по аммонию — в 6,2 раза. Причина загрязнения и источник пока не установлены. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ, анализ собранных проб продолжается.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды (ч.2 ст. 247 и ч.2 ст. 252 УК РФ).

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