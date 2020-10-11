05:10 (мск), источник: Коммерсантъ
СКР: у школьников в Великих Луках нет признаков отравления
У госпитализированных учеников школы № 7 города Великие Луки в Псковской области не обнаружены признаки отравления, сообщил начальник
Во время торжественной линейки несколько учеников потеряли сознание, госпитализированы были 13 человек — ученики 6-го, 8-го и 11-го классов. По словам господина Доброхотова, сейчас все дети выписаны из больницы с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции.
«На данном этапе признаков отравления детей не выявлено,
5 октября в школе прошла линейка по случаю присвоения учебному заведению имени
Следственное управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая предположила, что дети могли почувствовать недомогание