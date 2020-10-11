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05:10 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР: у школьников в Великих Луках нет признаков отравления

У госпитализированных учеников школы № 7 города Великие Луки в Псковской области не обнаружены признаки отравления, сообщил начальник пресс-службы регионального СКР Антон Доброхотов.

Источник: РИА "Новости"

Во время торжественной линейки несколько учеников потеряли сознание, госпитализированы были 13 человек — ученики 6-го, 8-го и 11-го классов. По словам господина Доброхотова, сейчас все дети выписаны из больницы с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции.

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«На данном этапе признаков отравления детей не выявлено, химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — сказал представитель СКР, заявление которого опубликовано на YouTube-канале «Псковской Ленты Новостей». Школьникам провели комплексное обследование, которое «иных патологий у них не выявило». По его словам, следователи проверяют различные версии произошедшего, в том числе, выдвинутые родителями детей. Ранее эксперты не обнаружили повышенного содержания вредных химических веществ в воздухе и не установили нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды.

5 октября в школе прошла линейка по случаю присвоения учебному заведению имени офицера-пограничника Антона Злобина, погибшего в 1995 году на таджикско-афганской границе. Нескольким ученикам стало плохо, они пожаловались на головокружение и слабость.

Следственное управление СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая предположила, что дети могли почувствовать недомогание из-за торжественности момента: «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка».

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