10:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Кудрин рассказал о подготовке покушения на него в 2005—2006 годах
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение
«Пока был
Он рассказал, что не стал продлевать отсрочку, а это делалось в течение нескольких лет до его назначения в правительство. Кудрин уточнил, что такая версия есть, но она не доказана.
«Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами,
По его словам, позже началось расследование и сотрудники ФСО нашли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах. При этом уголовное дело заводить не стали, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.