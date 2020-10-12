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10:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Кудрин рассказал о подготовке покушения на него в 2005—2006 годах

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение из-за отказа в льготах частной компании. Кудрин с 2000 по 2011 годы занимал посты министра финансов и вице-премьера.

Источник: AP 2020

«Пока был вице-премьером, практически не пользовался (охраной.— “Ъ”), за исключением единственного года, когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО. Точно не вспомню, но примерно 2005-й или 2006-й. Не знаю, могу ли посвящать вас в детали. Я отказал в льготах частной компании, которая в свое время получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

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Он рассказал, что не стал продлевать отсрочку, а это делалось в течение нескольких лет до его назначения в правительство. Кудрин уточнил, что такая версия есть, но она не доказана.

«Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги», — сказал он.

По его словам, позже началось расследование и сотрудники ФСО нашли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах. При этом уголовное дело заводить не стали, так как никто не пострадал, и преступление удалось предотвратить.

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