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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 13 592 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Накануне был выявлен рекордный показатель с начала пандемии — 13 634 заболевших. Общее число зараженных достигло 1 312 310.

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COVID-19: Новые случаи
Россия
Вся статистика
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего новых случаев в:

  • Москве — 4395 (всего 334 813);
  • Санкт-Петербурге — 538 (48 129);
  • Московской области — 440 (77 831);
  • Ростовской области — 274 (24 898);
  • Нижегородской области — 271 (35 076).
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Умерли за последние сутки 125 человек, накануне — 149. С начала пандемии число погибших достигло 22 722. Выздоровели 3793 человек, за все время — 1 024 235.

Ранее Кремль допустил введение «дополнительных решений» из-за роста заболеваемости. Власти заявляют, что новых ограничений удастся избежать, если граждане будут соблюдать меры профилактики. По словам эпидемиолога Роспотребнадзора, выход на плато по заболеваемости коронавирусом может произойти в течение следующих 10−20 дней, когда станут заметны последствия введенных ограничений.

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