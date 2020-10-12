В России второй день подряд выявили более 13 тыс. заразившихся коронавирусом

Больше всего новых случаев в:
Умерли за последние сутки 125 человек, накануне — 149. С начала пандемии число погибших достигло 22 722. Выздоровели 3793 человек, за все время — 1 024 235.
Ранее Кремль допустил введение «дополнительных решений» из-за роста заболеваемости. Власти заявляют, что новых ограничений удастся избежать, если граждане будут соблюдать меры профилактики. По словам эпидемиолога Роспотребнадзора, выход на плато по заболеваемости коронавирусом может произойти в течение следующих 10−20 дней, когда станут заметны последствия введенных ограничений.