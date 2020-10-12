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11:53 (мск), источник: ТАСС

Правозащитник рассказал, как Ефремов проводит время в СИЗО

По словам Ивана Мельникова, актер увлекся настольным теннисом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов увлекся настольным теннисом в столичном СИЗО-5, в который играет в спортзале изолятора. Об этом ТАСС рассказал правозащитник Иван Мельников.

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«По моей информации, артист увлекся пинг-понгом, в который играет с сокамерниками в спортзале СИЗО-5. Для нового хобби Ефремов просил родственников передать ему новые ракетки», — рассказал правозащитник. По его словам, спортзал, где играет актер, представляет собой отдельную переделанную камеру со столом для настольного тенниса, несколькими тренажерами, банкеткой для штанги и гантелями. По состоянию здоровья, отметил Мельников, актер вряд ли может чем-то другим заниматься. «Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве», — отметил он.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.

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