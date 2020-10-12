11:53 (мск), источник: ТАСС
Правозащитник рассказал, как Ефремов проводит время в СИЗО
По словам Ивана Мельникова, актер увлекся настольным теннисом.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов увлекся настольным теннисом в столичном СИЗО-5, в который играет в спортзале изолятора. Об этом ТАСС рассказал правозащитник Иван Мельников.
«По моей информации, артист увлекся
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.