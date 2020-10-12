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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в ходе заседания Санкт-Петербургского городского суда признал вину.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Признаю себя виновным», — сказал он. Олег Соколов также признал себя виновным в незаконном хранении оружия.

Напомним, в ноябре 2019 года известного историка, исследователя эпохи Наполеона и на тот момент доцента СПбГУ Олега Соколова достали из реки Мойки, а при нем обнаружили рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом. Позже в его квартире правоохранители нашли женскую голову. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ и сожительница историка Анастасия Ещенко. Свою вину в убийстве Олег Соколов признавал, поясняя, что пошел на это преступление из-за ревности. Тем не менее на одном из первых заседаний историк отказался отвечать на вопрос суда о своей виновности.

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