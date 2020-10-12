13:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки
Историк Олег Соколов, бывший доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в ходе заседания
«Признаю себя виновным», — сказал он. Олег Соколов также признал себя виновным в незаконном хранении оружия.
Напомним, в ноябре 2019 года известного историка, исследователя эпохи Наполеона и на тот момент доцента СПбГУ Олега Соколова достали из реки Мойки, а при нем обнаружили рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом. Позже в его квартире правоохранители нашли женскую голову. Убитой оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ и сожительница историка Анастасия Ещенко. Свою вину в убийстве Олег Соколов признавал, поясняя, что пошел на это преступление