В Азербайджане возбудили уголовное дело против российского журналиста

По мнению ведомства, Пегов якобы вступил в «преступные отношения с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской республики». В сообщении отмечается, что ведомство направило запрос о «правовой помощи» в компетентные органы страны гражданства.
После начала масштабных военных действий в Нагорном Карабахе проект WarGonzo на своем YouTube-канале и других платформах опубликовал ряд роликов из Степанакерта, Гадрута и других населенных пунктов региона с названиями «По каким объектам бьет азербайджанская армия?», «Откуда Азербайджан обстреливает Армению» и т. д.
Крупномасштабные бои начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны применяют тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и авиацию. Сообщается о тысячах погибших военнослужащих, сотнях уничтоженных единиц техники и жертвах среди мирного населения. Нагорный Карабах, поддерживаемый Арменией, населен преимущественно этническими армянами, однако юридически входит в состав Азербайджана.
В ночь на субботу в Москве завершились десятичасовые переговоры глав дипломатических ведомств России, Армении и Азербайджана, по итогам которых стороны опубликовали совместное заявление о прекращении Ереваном и Баку огня в Нагорном Карабахе. Однако позже стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.