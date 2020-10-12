18:41 (мск), источник: ТАСС
СК возбудил дело по факту убийства в Нижегородской области
По данным ведомства, в результате инцидента погибли три человека.
ТАСС, 12 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в
«По факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (“Убийство двух и более лиц”)», — отметили в
По данным ведомства, в результате инцидента погибли три человека.
«По версии следствия, 12 октября в дневное время в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — отметили в ведомстве.