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21:43 (мск), источник: ТАСС

Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Число жертв нижегородского стрелка выросло до четырех. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в больнице умерла его бабушка.

Источник: РИА "Новости"

«Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей», — сказал источник.

Сейчас в больнице остаются двое раненых.

Вечером 12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Сейчас ведутся его поиски. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной произошедшего, по предварительным данным, стал конфликт между молодым человеком и его бабушкой, которую он ранил из ружья.

«Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела…», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.

Уточняется, что на место происшествия выехали и. о. прокурора области Александр Илюшин и его заместитель.

Монахов также застрелил соседа, а позже на остановке убил еще двоих человек. Подозреваемый может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. По информации Росгвардии, разрешение на оружие он получил меньше месяца назад и владел им на законных основаниях.

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