Число жертв стрельбы в Нижегородской области выросло до четырех

«Пожилая женщина, раненная внуком, умерла в лечебном учреждении. Она стала четвертой погибшей», — сказал источник.
Сейчас в больнице остаются двое раненых.
Вечером 12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Сейчас ведутся его поиски. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что причиной произошедшего, по предварительным данным, стал конфликт между молодым человеком и его бабушкой, которую он ранил из ружья.
«Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль расследование уголовного дела…», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства.
Уточняется, что на место происшествия выехали и. о. прокурора области Александр Илюшин и его заместитель.
Монахов также застрелил соседа, а позже на остановке убил еще двоих человек. Подозреваемый может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. По информации Росгвардии, разрешение на оружие он получил меньше месяца назад и владел им на законных основаниях.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.