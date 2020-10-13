В ВОЗ отвергли идею коллективного иммунитета за счет отмены ограничений

Идея коллективного иммунитета заключается в том, что когда достаточно большое число людей в популяции уже обладает иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Из-за этого сами вспышки заболевания быстро сходят на нет. К примеру, для формирования коллективного иммунитета против кори требуется, чтобы антитела вырабатывались у 95% населения, против полиомиелита — у 80%.
Согласно консенсусному мнению специалистов, коэффициент распространения коронавируса COVID-19 при отсутствии сдерживающих мер составляет 2,5−3. Таким образом, если коэффициент распространения равен 2,5, то, согласно этой формуле, для выработки коллективного иммунитета должно переболеть 60% населения.
Гебрейесус отметил, что эта концепция основана на формировании иммунитета у большинства с помощью вакцины. Идея, согласно которой достичь коллективного иммунитета можно, если позволить вирусу свободно распространяться, противоречит этике и научному подходу, считает глава ВОЗ. «Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уж о пандемии. Это проблематично как с точки зрения научного подхода, так и этически», — сказал глава ВОЗ.
Кроме того, напомнил Гебрейесус, у врачей пока не так много информации об иммунитете к COVID-19. К примеру, пока неизвестно, как долго сохраняется иммунитет у переболевшего человека. Медицинскому сообществу известны случаи повторного заражения коронавирусом. Кроме того, даже сейчас в большинстве стран до достижения уровня коллективного иммунитета далеко — в среднем доля уже переболевших составляет менее 10%.
Нельзя забывать и о том, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца. «Я встречался с группами пациентов, страдающих от того, что сейчас называют “длительный COVID” (переболевшие COVID-19 люди, сообщающие о появляющихся новых симптомах заболевания на протяжении долгого периода времени. — РБК), чтобы понять, от чего они страдают, какие у них потребности, и как мы можем им помочь», — рассказал Гебрейесус.
Наиболее известный случай принятия концепции коллективного иммунитета в качестве стратегии борьбы с эпидемией COVID-19 — Швеция. В этой стране власти целенаправленно отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение болезни прекратится само, когда иммунитет от нее получит большая часть населения.
«Уже на начальном этапе эпидемии мы решили ограничиться реализацией только тех мер, польза которых имеет научное обоснование. Что касается остальных ограничений, то закрытие границ — это бесполезное занятие. Закрытие школ, вероятно, вообще не влечет за собой никаких последствий. Запретить людям выходить на улицу? Это глупость, у таких запретов не существует научных обоснований», — заявил в начале мая в интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке.
Однако уже в начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что подход Швеции к борьбе с распространением инфекции привел к чрезмерному числу смертей. В частности, Тегнелл отмечал, что принятие недостаточно строгих мер безопасности в отношении пожилых людей и в домах престарелых привело к тому, что смертность в этой группе риска оказалась слишком высока.
В начале июля в Швеции по требованию парламентской оппозиции была создана специальная комиссия для расследования того, насколько эффективной была стратегия правительства в борьбе с эпидемией.
Сейчас в Швеции с населением немногим более 10 млн, выявлено более 98,4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 5894 человека умерли. По количеству случаев в расчете на 1 млн населения (47-е место в мире) она обгоняет все соседние страны, такие как Норвегия (115-е место в мире), Финляндия (124-е), Дания (75-е). По летальности заболевания Швеция находится на 14-м месте в мире (для сравнения, Финляндия — на 90-м, Норвегия — на 99-м, Дания — на 64-м).
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