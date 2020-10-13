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07:55 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области нашли мертвым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек при стрельбе в поселке в Нижегородской области, обнаружили мертвым, сообщили РИА Новости в региональном следственное управлении СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Найдено тело… Недалеко от места, где все произошло», — сказали агентству в региональном СУСК. Из слов собеседника агентства следует, что мужчина покончил с собой.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, тело подозреваемого в убийстве трех человек обнаружили сотрудники полиции и представители Росгвардии региона во время оперативно-розыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района.

По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей, трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Представитель экстренных служб региона говорил РИА Новости, что в результате стрельбы погибли четыре человека, пятеро пострадали.

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