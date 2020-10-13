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10:31 (мск), источник: Интерфакс

Трое силовиков погибли в перестрелке с боевиками в Грозном

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает во вторник о гибели троих сотрудников правоохранительных органов в ходе спецоперации в Грозном, подтвердив, что четверо боевиков были нейтрализованы в ходе перестрелки.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — говорится в сообщении информцентра НАК.

Согласно сообщению, во вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Октябрьском районе Грозного органы безопасности, спецназ Росгвардии и полиция обнаружили группу вооруженных бандитов. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Засевшие в частном доме боевики были блокированы, на предложение сдаться властям они открыли огонь.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в Октябрьском районе Грозного произошла перестрелка. Источник отмечал, что ликвидировано четверо боевиков, есть погибшие среди сотрудников силовых структур.

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