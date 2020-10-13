Трое силовиков погибли в перестрелке с боевиками в Грозном

«К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка, в ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли», — говорится в сообщении информцентра НАК.
Согласно сообщению, во вторник в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Октябрьском районе Грозного органы безопасности, спецназ Росгвардии и полиция обнаружили группу вооруженных бандитов. Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Засевшие в частном доме боевики были блокированы, на предложение сдаться властям они открыли огонь.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что в Октябрьском районе Грозного произошла перестрелка. Источник отмечал, что ликвидировано четверо боевиков, есть погибшие среди сотрудников силовых структур.